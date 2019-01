Zahl ausländischer Touristen außer Chinesen übertrifft erstmals zehn Millionen

ⓒYONHAP News

Die Zahl der ausländischen Touristen in Südkorea ohne Berücksichtigung der chinesischen Besucher hat im vergangenen Jahr erstmals die Zehn-Millionen-Marke übertroffen. Die Zahl der chinesischen Besucher wuchs trotz der Reduzierung der Zahl von Pauschalreisen nach Südkorea um fast 15 Prozent. Das zeigt, dass die Struktur der koreanischen Tourismusindustrie sehr stabil geworden ist.





Die südkoreanische Tourismusbranche florierte einmal dank des Zustroms chinesischer Touristen. Jedoch wurde die Branche stark erschüttert, als China als Vergeltung für die Stationierung des US-Raketensystems THAAD Pauschalreisen nach Südkorea verbot. Die Regierung setzte sich danach für die Diversifizierung ein und lockte Touristen aus Südostasien und Japan an.





Diese Bemühungen zeigen nun einen Effekt. Letztes Jahr besuchten rund 2,95 Millionen japanische Touristen Südkorea, ihre Zahl stieg um 27,6 Prozent im Vorjahresvergleich. Der Anteil der Japaner an allen ausländischen Touristen betrug 19 Prozent. Das wird vor allem auf die zunehmende Zahl der Auslandsreisen von Japanern dank der Konjunkturerholung zurückgeführt. Jedoch spielte es auch eine Rolle, dass die koreanische Popkultur bei immer mehr Japanern gut ankommt.





Es ist auch bemerkenswert, dass die Zahl der Besucher aus Taiwan stetig zunahm. Etwa 1,12 Millionen Taiwaner reisten letztes Jahr nach Südkorea, 20,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Noch vor zehn Jahren waren es nur 320.000. Für den Zuwachs spielten die Beliebtheit der koreanischen Popkultur, die deutlich erhöhte Anzahl der Flüge und die Erweiterung von Kreuzfahrtrouten eine Rolle. In Taiwan gewannen Südkoreas Fernsehserien und K-Pop seit Anfang der 2000er Jahre an Popularität. Taiwan wurde zu einem Ausgangspunkt für die Verbreitung der koreanischen Welle, Hallyu, in Asien. Bei der Zahl der Touristen in Südkorea rangierte Taiwan auf Platz drei hinter China und Japan.





Außerdem wuchs die Zahl der Einreisenden aus Vietnam um mehr als 36 Prozent. Die Zahl der südostasiatischen Touristen legte ebenfalls stark zu. Der größte Grund ist das gestiegene Interesse an der koreanischen Kultur. Letztes Jahr übte auch die Friedensstimmung dank der Aufnahme des Dialogs über Nordkoreas Nuklearfrage einen Einfluss aus.