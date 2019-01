Forscher in China wird wegen Genmanipulation strafrechtlich belangt

© YONHAP News

Ein chinesischer Wissenschaftler, der bei einem im vergangenen Jahr zur Welt gekommenen Zwillingspaar eine Genmanipulation im Embryonalstadium durchführte, wurde nun strafrechtlich belangt. Der Forschungsleiter He Jiankui hatte nach eigenen Angaben die im November geborenen Mädchen während der Embryonenentwicklung mit der Genschere Crispr/Cas 9 behandelt. Der Eingriff soll sie gegen HIV resistent gemacht haben, damit sich die Krankheit des Vaters, der HIV hat, nicht auf die Kinder überträgt. Die Embryos wurden mittels künstlicher Befruchtung erzeugt.





Der Chinese hatte wegen seines umstrittenen Eingriffs heftige Kritik der Wissenschaftskreise geerntet. Ein Mitglied der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften äußerte sich entrüstet darüber, wie eine Einzelperson ohne Einverständnis der Menschheit eine Genmanipulation bei Menschen durchführen könne. Eingriffe in die Keimbahn des Menschen beträfen nicht nur den Einzelnen, sondern potenziell alle seine Nachkommen.





Die chinesischen Behörden kamen nach Ermittlungen zu dem Schluss, dass die Experimente zu dem Eingriff, die der Forscher durchführte, illegal gewesen seien. He Jiankui und Mitglieder seines Forschungsteams wurden wegen des Vorwurfs des Verstoßes gegen das Gesetz zur Forschungsethik angeklagt. Es wird angenommen, dass ihnen eine schwere Strafe droht.





He Jiankui wurde inzwischen auch von seiner Universität in Shenzehn, an der er tätig war, entlassen. Der Versuch des Forschers wurde in einem chinesischen Register für klinische Tests eingetragen. Eine geprüfte wissenschaftliche Veröffentlichung zu den Eingriffen gibt es jedoch nicht.