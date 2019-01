Unter den traditionellen koreanischen Erzählungen wurde wohl am häufigsten die Geschichte von Chunhyang bzw. „Chunhyangjeon“ 춘향전 verfilmt. Ebenso oft wurde eine andere Volkserzählung für die große Kinoleinwand adaptiert: die Geschichte von Byeon Gang-soe. Vielen Koreanern ist er bekannt als Symbol für Männlichkeit und große Libido, doch ursprünglich handelt es sich bei ihm um die männliche Hauptfigur eines Pansori mit dem Titel „Garujigi Taryeong가루지기타령“ oder „Byeongangsoe Taryeong“. Als der Pansori-Liebhaber und Experte Shin Jae-hyo 신재효 Ende der Joseon-Zeit 12 Pansori auf 6 Stücke reduzierte, befand sich das Lied von Byeon Gang-soe trotz seines explizit sexuellen Inhalts unter den verbleibenden sechs Stücken – zusammen mit den Pansori „Chunhyangga“, „Heungboga“, „Jeokbyeokga“, „Sugungga“, und „Simcheongga“. Man nimmt an, dass das Lied ein großer Hit war, denn es galt als eines der Lieblingsstücke von Song Heung-rok송흥록, dem beliebtesten Sänger zu jener Zeit. Durch Shin Jae-hyo erhielt das Stück den Feinschliff, doch bedauerlicherweise ist von dem Lied in seiner damaligen Form heute nicht viel bekannt. Überliefert ist nur noch der Text. Die Melodie und der Rhythmus gingen jedoch mit der Zeit verloren. Viele Jahre später präsentierte der Meistersänger Park Dong-jin in einem Album das Lied mit einer neuen Melodie.





In dem Pansori wird Byeon Gang-soe als Taugenichts dargestellt, der in allem versagt, außer in Schwierigkeiten zu geraten. Er muss sein Heimatdorf verlassen und irrt dann durch das ganze Land. Da trifft er auf Ong-nyeo옹녀, die jeden Ehemann verliert und viele Schicksalsschläge erleiden muss. Auch sie wurde aus ihrem Dorf vertrieben und weiß nicht, wohin sie gehen soll. Beide entscheiden daraufhin, im Jirisan-Gebirge Zuflucht zu nehmen. Für zwei mittellose Menschen ist das Leben in den Bergen kein einfaches. Und unglücklicherweise für Ong-nyeo ist ihr neuer Lebenspartner nicht gewillt, mitanzupacken oder Geld zu verdienen. Als sie ihm in den Ohren damit liegt, er solle Brennholz hacken, zieht er am Wegesrand stehende hölzerne Totem-Wächterfiguren aus dem Boden und hackt diese kurz und klein. Da wird er mit einem Fluch belegt und stirbt. So geht die erste Hälfte der Geschichte und der Rest dreht sich darum, wie nach Byeon Gang-soes Tod alle Männer, die Ong-nyeo den Hof machen, unter seltsamen Umständen plötzlich den Tod finden und wie sie versucht, ihre Leichen zu entsorgen. Die Geschichte ist absurd, anzüglich und verworren, doch das Leben der niedrigsten Gesellschaftsschicht ist realistisch dargestellt und gibt gute Einblicke in das Leben des einfachen Volkes zu jener Zeit.





Zwei zerstörerische Kriege, ausgelöst duch die japanische Invasion 1592 und die mandschurische Invasion 1636, erschwerten das Leben des Volkes. Viele Familien mussten ihre Häuser, in denen sie für Generationen gelebt hatten, verlassen und als armselige Vagabunden durch das Land ziehen. Das „Byeongangsoe Taryeong“ beschreibt auf satirische Weise ihr hartes Los. Eine Funktion von Pansori ist es, die Zuhörer mit Witz und Humor zu unterhalten und sie zugleich einzubeziehen, sodass sie die Schmerzen der weniger Glücklichen teilen können. Die Geschichte von Byeon Gang-soe beginnt und endet mit Ong-nyeo. Sie treibt die Handlung voran und übernimmt am Ende die Kontrolle. Das Lied hätte auch „Ongnyeo Taryeong“ heißen können. In den letzten Jahren wurde Ong-nyeo in Neuinterpretationen nicht mehr als hilflose Frau gesehen, die von einem Tunichtgut und Unruhestifter abhängig ist, sondern als starke Frauenfigur wiederentdeckt. Eine auf Ong-nyeos Geschichte basierende kreative Produktion des traditionellen koreanischen Musiktheaters Changgeuk 창극 erhielt positive Kritiken und die junge Pansori-Sängerin Lee Na-rae 이나래 gab ein Pansori-Stück heraus, das eine neue Facette von Ong-nyeo zeigt. Nach dieser Interpretation besteht ihr einziger Fehler darin, ihre zahlreichen Ehemänner zu überleben. Und ihre Geschichte, wie sie sich einer unbarmherzigen Welt entgegenstellt und Schwierigkeiten überwindet, erteilt uns eine Lektion in Sachen innere Stärke.





