Erneut Tiefflug eines japanischen Aufklärers nahe südkoreanischem Kriegsschiff

ⓒKBS News

In letzter Zeit sind mehrere bedrohliche Tiefflüge japanischer Aufklärer in der Nähe südkoreanischer Kriegsschiffe gemeldet worden.





Ein Aufklärungsflugzeug der japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte näherte sich am 20. Dezember im Ostmeer dem südkoreanischen Zerstörer Gwanggaeto dem Großen und löste den sogenannten Radarstreit zwischen Südkorea und Japan aus. Japan warf dem Zerstörer vor, sein Feuerleitradar gegen den Aufklärer gerichtet zu haben, und forderte eine Entschuldigung. Am 18. und 22. Januar kam es zu ähnlichen Vorfällen. Am gestrigen Mittwoch flog ein japanischer Auflärer 60 bis 70 Meter tief und nur 540 Meter entfernt vom südkoreanischen Zerstörer Daejoyeong nahe dem Riff Ieodo. Binnen einem Monat gab es vier bedrohliche Flüge von japanischen Aufklärern, die durchaus als militärische Provokationen betrachtet werden können.





Das südkoreanische Militär teilte mit, dass es drei Arten von Flügen gegeben habe: Flug in Richtung eines Kriegsschiffs, Flug für eine Angriffssimulation und Überflug des Kriegsschiffsbugs. Das seien gefährliche Handlungen, die beinahe einer Provokation gleichkämen. Solche Flugmanöver verbiete in der Regel auch Japan, hieß es.





Tokio wies noch am Mittwoch den Vorwurf zurück, dass eines seiner Flugzeuge einen bedrohlichen Tiefflug nahe einem südkoreanischen Schiff unternommen habe. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk NHK zitierte einen Verteidigungsbeamten, demzufolge ein solcher Flug nicht stattgefunden habe. Das Flugzeug habe sich stattdessen auf einem Routineeinsatz befunden.





Hinter diesen Flügen vermutete ein Militärvertreter die Absicht, Kriegschiffe dazu veranlassen, ihr Verfolgungsradar einzusetzen. Um Informationen zu Verfolgungsradaren von Kriegsschiffen der südkoreanischen Marine zu gewinnen, setzten japanische Aufklärer ihre bedrohlichen Tiefflüge fort, meint er.





Das südkoreanische Militär will nach eigenen Angaben gegen weitere ähnliche Vorfälle hart vorgehen. Die Frage, ob auch der Einsatz eines Radars und Warnschüsse berücksichtigt werden, bejahte der Militärvertreter.





Diesbezüglich ist der Verdacht, dass Japan solche Provokationen eigentlich politischen Zwecken dienten, überzeugend. Die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan werden derzeit von Konflikten um die Gerichtsurteile für die Entschädigung von Zwangsarbeitern zur japanischen Kolonialzeit und die Einigung über die Sexsklaverei des japanischen Militärs überschattet. In dieser Situation wolle Japans Premierminister Shinzo Abe in der Öffentlichkeit eine anti-südkoreanische Stimmung schüren, um Wähler für sich zu gewinnen, heißt es. Die kräftig gesunkenen Zustimmungwerte für Abe stiegen laut Berichten nach dem Ausbruch des Radarstreits wieder.