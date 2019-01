Früherer Chef des Obersten Gerichts in Skandal um Machtmissbrauch verhaftet

ⓒKBS News

Yang Seung-tae, der frühere Chef des Obersten Gerichtshofs, ist als erster früherer Leiter der Judikative in Südkorea verhaftet worden. Grund ist ein Skandal um Machtmissbrauch. Yang stand von September 2011 bis September 2017 an der Spitze des Obersten Gerichts. Während seiner Amtszeit soll sich die Führung der Judikative in Gerichtsverfahren eingemischt und bei Personalentscheidungen ihre Macht missbraucht haben.





Zu dem Skandal führte der Verdacht, dass die dem Obersten Gericht unterstehende Nationale Gerichtsverwaltung eine schwarze Liste von gegenüber Yang kritischen Richtern erstellt und diese überwacht haben soll. Ein zu Yangs Amtszeit gebildetes Untersuchungskomitee kam jedoch zu dem Schluss, dass der Vorwurf nicht der Wahrheit entspreche. Daraufhin eskalierte der Streit weiter. Nach dem Amtsantritt von Yangs Nachfolger Kim Myeong-soo wurde eine neue Untersuchung eingeleitet. Diese ergab, dass eine schwarze Liste tatsächlich existierte. Zudem wurden Indizien für die Einmischung in Gerichtsverfahren entdeckt. Daraufhin wurde ein dritter Untersuchungsausschuss gebildet, der den Machtmissbrauch durch die Gerichtsverwaltung unter die Lupe nahm. Dadurch kam der gesamte Sachverhalt ans Tageslicht, was zur Einleitung von Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft führte.





Die Staatsanwaltschaft erhob gegen Yang unter anderem den Verdacht auf einen Amtsmissbrauch, die Verhinderung der Ausübung von Rechten sowie eine Pflichtversäumnis. Er ist in die meisten Verdächte in Bezug auf den Skandal um den Machtmissbrauch der Judikative verwickelt. Dazu zählen die Einsetzung von für das Präsidialamt von Park Geun-hye wichtigen Verfahren als Verhandlungsmasse für die Durchsetzung eines gesonderten Revisionsgerichts und die Einmischung in Verfahren wie ein solches betreffend die Abgeordneten der aufgelösten Vereinten Progressiven Partei. Yang wird auch vorgeworfen, interne Informationen des Verfassungsgerichts illegal gesammelt und Pläne für Verhandlungen in einem Verfahren wegen der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit an Rechtsanwälte des verklagten japanischen Unternehmens weitergeleitet zu haben.





Die Staatsanwaltschaft betrachtet Yang als den höchsten und in letzter Instanz Verantwortlichen für die Fälle des Machtmissbrauchs der Judikative. Es gebe Indizien dafür, dass Yang nicht nur über solche Pläne berichtet worden sei, sondern er sich unmittelbar darin eingemischt habe, heißt es.