Nachhaltig Leben in Korea

Berge an Plastikmüll, Autoabgase in der Luft, die Stadt eine einzige Betonwüste: Immer mehr Leuten realisieren, wie sorglos wir Menschen mit unserer Umwelt umgehen. Auch in Korea überlegen sich daher zunehmend Leute, wie sie ihren Alltag nachhaltiger gestalten können.

Die Ökologin Karina Kim-Schumacher ist vor sieben Jahren ins Land gezogen und hat sich im Kleinen wie im Großen darum bemüht, das Umweltbewusstsein innerhalb der Gesellschaft zu stärken. Im Treffen zweier Welten erklärt sie unter anderem, was jeder von uns persönlich tun kann, um für die Erhaltung unseres Planeten ein klein wenig beizutragen.