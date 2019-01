Gummy beendet erfolgreich landesweite Konzerttournee

Die koreanische Solosängerin Gummy hat am 12. Januar ihre 100-tägige Konzerttournee in der Stadt Ilsan erfolgreich beendet. Die Konzertreihe begann im Oktober in Incheon. Sie besuchte im Rahmen dieses Projektes insgesamt 14 Städte und trat 19mal auf die Bühne. Es kamen 32.000 Fans, und das war ein definitiver Beweis dafür, dass die Sängerin sehr beliebt ist. Das diesmalige Konzert war von besonderer Bedeutung. Sie hatte schon seit 2016 eine landesweite Konzerttour veranstaltet und das mit großem Erfolg. Es ist eigentlich nicht so einfach, als Solosängerin solche Ergebnisse zu erzielen.

Die Sängerin Gummy debütierte 2003 mit dem Lied „Wir hätten wenigstens Freunde bleiben sollen“ und hat danach viele Hitsongs veröffentlicht.

Für ihr Abschlusskonzert hatte sie vieles vorbereitet. Sie hat, unterstützt von einer Live-Band, insgesamt elf Lieder gesungen, was die Besucher sehr beeindruckte. Auch hat sie Lieder, die man besonders gut im Spätherbst und Winter hören kann, vorgetragen. Die Anwesenden sangen natürlich alle Lieder mit. Gummy versprach, weitere gute Lieder veröffentlichen zu wollen und eine neue Konzertreihe zu planen.