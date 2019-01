Tiffany wurde für iHeartRadio Music Awards nominiert

© iHeartRadio

Das ehemalige Girls Generation-Mitglied Tiffany ist seit einiger Zeit in den USA aktiv. Es stellte sich heraus, dass die Koreanerin für den Preis „Best Solosänger“ bei den iHeartRadio Music Awards nominiert wurde.

Am 10. Januar gaben die Awards die Kandidaten bekannt und darunter befand sich Tiffany als einzige koreanische Sängerin.

Tiffany schrieb auf ihrer SNS-Seite, dass sie es selber nicht glauben könne, als Kandidatin ausgewählt worden zu sein. Sie sei sehr glücklich darüber und würde sich sehr bei ihren Fans bedanken.

Tiffany ist seit letztem Jahr unter dem Namen Tiffany Young in den USA aktiv. Sie will ihr erstes EP-Album in den USA am 24. Januar herausgeben. Im März ist dann eine Konzerttournee durch Nordamerika geplant.