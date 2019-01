Super Rookie OneUs stellen Können unter Beweis

© YONHAP News

Die neu gegründete Boyband OneUs hat schon vor dem Debüt für Furore gesorgt. Viele hatten große Erwartungen, denn sie gelten als die kleinen Brüder von Mamamoo. Denn sie gehören der selben Entertainmentfirma an. Die sechs Mitglieder dieser Gruppe sind sehr talentiert und schreiben ihre Lieder alle selbst. Sie haben am 9. Januar ihr Debütalbum auf den Markt gebracht und die Lieder „Valkyrie“ und „Hero“ sind besonders beliebt. Sie kamen auf Anhieb auf gute Ränge der koreanischen und ausländischen Charts wie iTunes Charts. Konkreter kamen sie auf Platz eins der iTunes Charts von Amerika und Australien sowie in die Top Ten von Deutschland, Kanada, England, Spanien und Italien.

Als das Musikvideo zum Lied „Valyrie“ am 13. Januar veröffentlicht wurde, wurde es in nur wenigen Stunden allein auf YouTube über 2 Millionen Mal gesehen.

OneUs sind nur seit etwa einer Woche in der Musikbranche tätig, aber sie sind schon jetzt sehr erfolgreich. Viele sind schon jetzt auf die weiteren Erfolge der Jungs gespannt.