US-Billboard: Cherry Bullet soll man aufmerksam beobachten

Welche Sänger, bzw. Sängergruppen werden wohl das neue Jahr prägen? Das US-amerikanische Musikmagazin Billboard hat jüngst einen Bericht mit dem Titel „Fünf K-Pop-Gruppen, auf die man 2019 aufmerksam werden sollte“ veröffentlicht. Darunter befindet sich die neu gegründete Girlgroup Cherry Bullet. Diese Gruppe besteht aus zehn Mitgliedern und will in Kürze mit einer Single debütieren. Billboard erklärte, dass bereits drei Mitglieder dieser Gruppe seit 2017 für Aufmerksamkeit gesorgt hätten. Sie hätten sich aber in der Zwischenzeit weiterentwickelt und die Gruppe Cherry Bullet konkurrenzfähiger gemacht.

Diese Gruppe gehört zur Entertainmentfirma FNC, die viele Erfahrungen mit erfolgreichen K-Pop-Gruppen hat. Zum Beispiel stehen FT Island, CNBlue und AOA auch bei FNC unter Vertrag.