Interessante Suchwörter der letzten Tage

© KBS News

Am Cheonggye-Fluss im Stadtzentrum Seouls gibt es die sogenannte Werkzeug-Gasse. Diese nun 60 Jahre alte Gasse entstand im Zuge der Industrialisierung Koreas nach der Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft, als sich Meister im Bereich der Werkzeugherstellung einer nach dem anderen dort niederließen. Aus dieser Gasse, die sowohl von Einheimischen als auch von vielen ausländischen Touristen rege besucht wurde, wurden kürzlich rund 400 Betriebe verbannt. Der Grund ist, dass das seit über 10 Jahren eingestellte Sanierungsprojekt für die Region nun wieder in Angriff genommen wurde. Vor etwa drei Monaten begann man mit dem Abriss der alten Gebäude in dieser Region, weil Investoren für das Sanierungsprojekt gefunden wurden. In der betreffenden Gasse findet der gesamte Prozess der Werkzeugherstellung von der Herstellung der Gießformen, dem Gießen und der Verarbeitung bis zum Polieren, Lackieren und dem Vertrieb statt. Die Werkzeug-Gasse, in der die jeweiligen Betriebe der verschiedenen Vorgänge der Werkzeugherstellung koexistierten, ist wie ein Organismus, der zusammenbricht, wenn ein Teil herausbricht. Rund 400 Betriebe in dieser Region haben in lediglich zwei Monaten geschlossen. Die Besitzer der Betriebe sind meistens Mieter und haben keine andere Wahl, wenn die Vermieter ihre kleinen alten Gebäude aufgeben und an das Bauunternehmen verkaufen, das in dem Gebiet ein 26-stöckiges Wohnhaus mit Geschäften in den untersten Geschossen bauen wird. Nun leisten viele Händler aus der Region Widerstand gegen die Sanierung der traditionsreichen Werkzeug-Gasse. Die Region wurde bereits 2006 zu einer Zone für die Förderung der Sanierung bestimmt. Die gegenwärtige Stadtverwaltung setzt sich für eine Stadterneuerung ein, bei der die Lebensweise der Bürger respektiert und die Geschichte und Umwelt aufrechterhalten wird. Oberbürgermeister Park Won-sun hat am 16. Januar bei einem Neujahrs-Pressegespräch bekannt gegeben, dass die Stadt das Sanierungsprojekt erneut überprüfen wolle. Dieser Plan stößt wiederum auf Widerstand der anderen Seite wie der Anleger. Viele Netzbürger sind gegen eine Stadterneuerung, bei der in der Stadt noch mehr hohe Wohnhäuser und Gebäude entstehen. Andererseits sei es zu spät für eine erneute Überprüfung des Sanierungsplans. Denn schon jetzt sind viele Läden abgerissen worden, und viele Techniker haben die Gegend bereits verlassen. Wohin können sie gehen? Man habe ihnen ihren Lebensraum geraubt.





Das Fangvolumen von Tintenfisch an der Ostküste, das in den letzten Jahren stark zurückgegangen war, ist wieder etwas gestiegen. Vom 2. bis 15. Januar wurden im Meer vor der Ostküste Südkoreas 743 Tonnen Tintenfisch gefangen. Diese Menge entspricht gegenüber dem selben Vorjahreszeitraum einer Steigerung um das 3,8-fache. Entsprechend dem gestiegenen Fangvolumen ist der Preis einer Verkaufseinheit von 20 Tintenfischen von rund 57 Dollar im vergangenen Jahr nun auf unter 35 Dollar gefallen. Der Anstieg des Fangvolumens von Tintenfisch ist darauf zurückzuführen, dass die Wassertemperatur im Meer vor der Ostküste verglichen mit dem vergangenen Jahr um 0,6 bis 6,6 Grad gestiegen ist und bei 8,6 bis 16,7 Grad Celsius gehalten wird. Dies hat damit zu tun, dass die kalte Meeresströmung aus dem Norden in diesem Winter schwächer war. Früher war das Meer vor der Ostküste ein wichtiges und reiches Fanggebiet von Tintenfisch. In den 1970er Jahren lag das Volumen bei 43.000 Tonnen im Jahr. Wegen der chinesischen Fischerboote, die illegal im nordkoreanischen Gewässer Tintenfisch fingen, ging das Volumen seit 2015 ständig zurück. 2015 betrug es 7.641 Tonnen und schrumpfte 2017 auf 4.721 und im vergangenen Jahr nach dem Stand von November auf 2.688 Tonnen. Wegen des geschrumpften Fangvolumens wollen bereits seit einigen Jahren viele Besitzer von Schiffen für den Tintenfischfang ihre Schiffe verkaufen. Weil das Fangvolumen stark geschrumpft war, gab es aber kaum Anfragen. Viele Netzbürger freuten sich über das gestiegene Fangvolumen von Tintenfisch. Wegen der in der letzten Zeit gestiegenen Preise haben sie auf ihrem Esstisch lange kein Tintenfischgericht mehr gehabt. Bevor der Preis wieder steigt, wollen sie ein üppiges Tintenfischmahl genießen.





Angesichts der in der letzten Zeit vermehrt gemeldeten Masernfälle sind unter den Müttern mit Säuglingen und Kleinkindern besonders diejenigen in ihren 20ern und 30ern besorgt. Denn neben ihren Kindern gehören auch sie selbst möglicherweise zur Risikogruppe. Den Angaben der Zentrale für Krankheitskontrolle und -prävention zufolge ist die Zahl der diagnostizierten Masern-Patienten nach dem Stand von gestern landesweit auf 37 gestiegen. Nach Altersgruppen betrachtet sind die meisten Masernfälle von 18 bei Kindern unter 4 Jahre gemeldet worden. Danach ist die Zahl bei Bürgern in ihren 20ern und 30ern mit jeweils 11 und 6 am zweit- und drittgrößten. Damit bringen viele Mütter in dieser Altersgruppe, die ein kleines Kind haben, in Internetgemeinschaften für junge Mütter ihre Besorgnis zum Ausdruck und stellen einander die Frage, ob sie sich zusätzlich impfen lassen sollten. Denn sie sind nicht nur über die mögliche eigene Erkrankung, sondern auch über die mögliche Erkrankung ihres kleinen Kindes besorgt. Experten sind aber der Ansicht, dass eine zusätzliche Impfung für die Zwanziger und Dreißiger im Moment nicht erforderlich sei. Die Zahl der Masernfälle sei gegenwärtig zwar im Vergleich zu den letzten Jahren mehr oder weniger groß. Man könne es aber schwer als eine Epidemie bezeichnen. Die Zahl sei noch sehr gering, insbesondere wenn man sie mit Tausenden von Masernfällen in Europa oder Südostasien vergleicht. Aber ein Antikörpertest oder eine zusätzliche Impfung bei Personen, die in medizinischen Einrichtungen oder Kindertagesstätten tätig sind, sei zu berücksichtigen.