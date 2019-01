Experiment mit künstlichem Regen wegen Feinstaubs

ⓒ Yonhap





Südkoreanische Forscher haben heute mit der Erzeugung von künstlichem Regen experimentiert.





Es soll ermittelt werden, inwieweit künstlicher Regen zur Reduzierung des Feinstaubgehalts in der Luft beitragen kann. Es wurden Chemikalien zur Erzeugung von künstlichem Regen verstreut, um den Niederschlagseffekt und Veränderungen bei Feinstaubkonzentrationen zu messen.





Das Nationalinstitut für Meteorologie verstreute mittels eines Wetterflugzeugs Silberiodid, um Veränderungen bei Wolken und Niederschlagspartikeln zu beobachten und den Effekt für die Erzeugung von künstlichem Regen zu analysieren. Anschließend wird die Situation vor und nach dem Versprühen von Silberiodid beobachtet.





Der Versuch, durch künstlichen Regen Feinstaub zu reduzieren, beruht auf der Annahme, dass Regen aus der Luft gewaschen würde. In der Tat sinkt der Feinstaubgehalt wenn es regnet. Die Frage ist aber, ob dieser Effekt auch mit künstlichem Regen erzielt werden kann. Experten sind im Allgemeinen skeptisch. Auf künstlichem Wege könne nicht so viel Regen erzeugt werden, dass Feinstaub aus der Luft gewaschen werden könne. Im Falle geringer Niederschlagsmengen könnten die Feinstaubwerte sogar steigen. Mit der aktuellen Technologie kann lediglich 0,1 bis ein Millimeter künstlicher Regen in der Stunde fallen. Wenn Feinstaub entsteht, steht das betroffene Gebiet meistens unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets. Daher liegen offenbar keine angemessenen Bedingungen vor, um künstlichen Regen erzeugen zu können.





Zur Erzeugung von künstlichem Regen wird mittels Stoffen die Zunahme von Niederschlagspartikeln in Wolken die Entstehung von Regentropfen bewirkt. Daher sind entsprechende Bemühungen im Einflussbereich eines Hochdruckgebiets kaum wirksam, da es dort keine oder nur wenig Wolken gibt.





Diesbezüglich ist auch die Kritik zu hören, nach der das heutige Experiment wegen Äußerungen von Präsident Moon Jae-in hastig geplant worden sei. Moon forderte bei einer Kabinettssitzung am Dienstag, Feinstaub quasi als Katastrophe zu betrachten und dagegen vorzugehen. Er nannte in diesem Zusammenhang die Entwicklung der Technologie von künstlichem Regen als eine mögliche Maßnahme. Angesichts der Kritik gab die Regierung zu, dass kein unmittelbarer Effekt zu erwarten ist. Zugleich äußerte sie die Erwartungen, dass die Erzeugung von künstlichem Regen eines Tages zur Reduzierung von Feinstaub beitragen könne, sollte die Technologie weiter erforscht werden.