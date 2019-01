USA sehen weitere Fortschritte mit Nordkorea

ⓒKBS News

US-Außenminister Mike Pompeo hat am Dienstag in Zusammenhang mit den Verhandlungen der USA und Nordkoreas in Schweden von weiteren Fortschritten gesprochen.





Der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea Stephen Biegun und die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son-hui waren vom 19. bis 21. Januar nahe Stockholm zusammengekommen, um über Vorbereitungen für ein zweites Spitzentreffen zwischen ihren Staatschefs zu diskutieren. Wie verlautete sollen Maßnahmen Nordkoreas für die Denuklearisierung und entsprechende Maßnahmen der USA besprochen worden sein. Laut Pompeo habe der Sonderbeauftragte Biegun mit nordkoreanischen Ansprechpartnern auch einen Teil der komplexen Themen für die Umsetzung der Einigungen beim Gipfel in Singapur erörtern können.





Zuvor hatte der Vizevorsitzende des Zentralkomitees der nordkoreanischen Arbeiterpartei Kim Yong-chol vom 17. bis 19. Januar Washington besucht und auch ein Gespräch mit US-Präsident Donald Trump geführt. Trump meldete über Twitter, es habe ein hervorragendes Treffen mit den höchsten Vertretern gegeben. Er erwarte außerdem, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Februar wiederzusehen. Trump teilte zudem mit, von dem nordkoreanischen Spitzenbeamten einen Brief von Kim Jong-un erhalten zu haben.





Der genaue Zeitpunkt und Ort des zweiten Gipfeltreffens zwischen Trump und Kim wurden jedoch nicht genannt. Es gibt daher die Vermutung, Washington und Pjöngjang seien sich in entscheidenden Punkten noch nicht näher gekommen. US-Vizepräsident Mike Pence sagte, beim zweiten Gipfel werde man Nordkorea gegenüber die Erwartung für konkrete Schritte deutlich machen, angesichts Kim Jong-uns Versprechen für eine vollständige Denuklearisierung.





Den jüngsten Entwicklungen nach zu urteilen gibt es zwar noch keine deutlichen und konkreten Fortschritte, beide Seiten scheinen aber ernsthaft bemüht zu sein, die Verhandlungen über die Denuklearisierung fortzusetzen.