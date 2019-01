Über Nummernschilder

© KBS

Autos interessieren mich nicht. Vor rund 25 Jahren habe ich irgendwie aus Versehen den Führerschein gemacht und danach so gut wie nie wieder mehr am Steuer gesessen. Das überlasse ich meiner Frau, die so souverän und unerschrocken Auto fährt, als wäre es ihr irgendwie angeboren. Ich sitze derweil bequem auf dem Beifahrersitz und bemühe mich, nicht unangenehm aufzufallen. Als Beifahrer hat man es gut. Man kann sich Dingen widmen, die einem sonst im Traum nicht einfallen würden. Beispielsweise sich mit Autokennzeichen beschäftigten. Auf deutschen Autobahnen hat es mir seit meiner Kindheit Spaß gemacht, mir die Nummernschilder anderer Autos anzuschauen und zu erkennen oder zu erraten, wo die denn so herkommen.

Dieses Spiel kann man wohl in den meisten Ländern der Welt spielen, ob in Europa, Amerika oder China. Überall zeigt das Nummerschild die Region an, in der das Auto gemeldet ist. Nicht aber in Korea. In Korea kann man anhand des Autokennzeichens beim besten Willen nicht erkennen, aus welcher Gegend das Auto kommt. Das war nicht immer so. Ab 1973 wurden Nummernschilder mit dem Name der Region und der Seriennummer benutzt, 30 Jahre lang, bis 2003. Ab 2004 wurde der Name der Region weggelassen und 2006 das Kennzeichensystem komplett reformiert. Ab dem 1. Juni 2014 wurde sogar im Führerschein der Hinweis auf die jeweilige Region durch ein Nummernsystem ersetzt, das keine Hinweise auf die Herkunft des Fahrers bietet. Wie kam es dazu? Was steckt dahinter?