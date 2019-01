Winner begeistern Fans in San Francisco

Die koreanische Gruppe Winner befindet sich derzeit auf einer Nordamerika-Tournee. Die Jungs haben am 18. Januar ihren zweiten Zielort San Francisco angesteuert. Sie haben ihre Hitsongs wie „Really Really“, „Everyday“ und weitere gesungen. Die Fans, die die Konzerthalle gefüllt haben, waren schwer begeistert und sangen alle Lieder mit.

Die Kommunikation mit den Fans verlief ausgezeichnet. Ein Fan, der im ersten Stock saß, versuchte ohne Mikro Fragen an die Künstler zu stellen, was für gute Stimmung sorgte. Alle im Saal brachen in Gelächter aus.

Winner sagten am Ende, dass sie es sehr genossen hätten, auf der Bühne in San Francisco gestanden und mit den Fans eine schöne Zeit verbracht zu haben. Sie hätten gut merken können, wie sehr die Fans sie mögen würden. Sie seien dafür besonders dankbar.

Nach dem Auftritt in San Francisco ging es dann weiter nach Los Angeles, Dallas, Chicago und Toronto. Am 29. Januar werden die Jungs noch in New York auftreten.