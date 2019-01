Mamamoo bereiten sich auf das neue Jahr vor

© RBW

Die koreanische Girlgroup Mamamoo gilt als eine sehr beliebte Gruppe, die immer tolle Musik macht. Im letzten Jahr waren sie mit ihren Liedern äußerst beliebt. Im Jahr 2018 hatten sie nämlich ein besonderes Projekt durchgeführt: Das 4 Seasons 4 Colors Projekt. In jeder Jahreszeit hatten sie ein Album auf den Markt gebracht und alle Lieder wurden auf Anhieb Hitsongs: Die Nacht mit leuchtenden Sternen, Egotistic, Windblume und weitere. Diese drei Lieder repräsentieren jeweils Frühling, Sommer und Herbst. Das letzte Album zum Thema Winter wird in Kürze erhältlich sein. Das Mitglied Huiin ist dafür zuständig und hat schon verraten, dass es sehr fleißig am Album arbeiten würde.

Die Gruppe Mamamoo ist allerdings nicht nur als Gruppe erfolgreich, sondern auch einzeln. Sola hatte zum Beispiel vor kurzem Soloaktivitäten durchgeführt und sogar ein Solokonzert veranstaltet.

Im neuen Jahr wollen die Girls noch aktiver in der Musikszene mitwirken.