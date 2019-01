SF9 sind „K-Pop Breakout Pick“

© FNC Entertainment

US-Billboard hat jüngst K-Pop-Gruppen genannt, die in diesem Jahr für großes Aufsehen sorgen werden. Darunter befindet sich die Gruppe SF9. Diese Gruppe besteht aus neun Mitgliedern und debütierte 2016.

Billboard meinte, dass SF9 im letzten Jahr in den World Album Charts Top 10 gleich zwei Lieder untergebracht hatten. Die Mitglieder dieser Gruppe kann man nicht nur auf der Bühne, sondern auch in verschiedenen TV-Shows und in der Modeszene sehen. Sie sind also in verschiedensten Bereichen aktiv. Laut Billboard werden die Aktivitäten im neuen Jahr noch reger und vielfältiger werden.

SF9 ihrerseits haben auch gesagt, dass sie in diesem Jahr erfolgreich werden wollten. Noch stehen die konkreten Termine nicht fest, aber ein neues Album wird auf den Markt kommen und eine Konzerttour steht ebenfalls an.