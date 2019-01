Oh My Girl besetzt Platz eins der Billboard Japan

© WM Entertainment

Die koreanische Gruppe Oh My Girl ist derzeit besonders im Nachbarland Japan beliebt.

Es wurde bekannt, dass die Koreanerinnen mit ihrem Debütwerk für den japanischen Markt, das sie am 9. Januar herausgegeben haben, auf Platz eins der Billboard Japan Top Albums Sales gekommen sind. Im selben Zeitraum besetzte das Album Platz zwei der Orikon Wochenalbumcharts.

Im Debütalbum für Japan sind Lieder wie „Remember Me“, „Geheimgarten“, „Closer“ und weitere enthalten. Es sind Lieder, die bereits auf einem koreanischsprachigen Album veröffentlicht wurden, aber auf Japanisch gesungen und neu arrangiert worden sind.

Oh My Girl haben bereits am 4. Januar in Fukuoka, am 5. in Osaka und 6. Januar in Tokio ein Konzert veranstaltet und die dortigen Fans begeistert.