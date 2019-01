Seventeen sind mit neuem Album wieder zurück

Die Gruppe Seventeen ist mit ihrem sechsten Minialbum in die Musikwelt zurückgekehrt. Die Mitglieder haben am 21. Januar ein Treffen mit Presseleuten gehabt und dabei ihr neues Werk vorgestellt.

Die Koreaner haben an dem Tag noch die Gelegenheit genutzt, um ihr neues Lied „Home“ vorzustellen. Wie immer ist die Melodie des Liedes fröhlich und schön und die Choreographie fesselnd. Das Musikvideo zum Lied wurde ebenfalls gezeigt, was großen Beifall des Publikums hervorrief. Die Mitglieder sagten, dass sie sich viel Mühe gegeben hatten, um das Werk zu Stande zu bringen. Am Anfang, also gleich nach dem Debüt, war es sehr schwer, ein gemeinsames Werk herzustellen. Allerdings sind sie nun schon so lange als Gruppe zusammen, dass die Arbeiten zum neuen Album reibungslos verliefen.

Im neuen Album sind insgesamt sechs Lieder enthalten. Alle Lieder wurden von Seventeen produziert. Die Jungs haben nun vor, im April ein Konzert in Japan zu veranstalten.