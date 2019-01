Cheongha kommt auf Platz sechs der Billboard World Digital Song Charts

© MNH Entertainment

Derzeit ist die Solosängerin Cheongha sehr gefragt.

Diese Sängerin hat am 2. Januar einen Solosong mit dem Titel „Schon 12 Uhr“ auf den Markt gebracht und ist damit sehr erfolgreich. Sie hat nicht nur in verschiedenen Musiksendungen Platz eins ergattert, sondern kam jüngst auf Platz ...der US-Billboard World Digital Song Charts. Das ist ein definitiver Beweis dafür, dass die Solosängerin nun internationalen Erfolg genießt.

Cheongha war schon früher einmal in diesen Charts vertreten gewesen. Damals hatte sie aber ein Lied mit drei weiteren Kollegen gesungen. Es ist für die Sängerin also das erste Mal alleine in den Charts zu stehen.

Cheongha war vor ihrem Debüt als Solosängerin als Mitglied von IOI tätig. Die Sängerin will nun ein Fantreffen veranstalten. Geplant ist dieses am 2. März. Schon im Vorverkauf waren alle Karten im Nu vergriffen.