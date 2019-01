BTS sind nicht nur gute Musiker, sondern auch Trendsetter

© YONHAP News

Wenn man den Namen BTS hört, denkt man gleich an gute Lieder. Allerdings sind sie auch berühmt für ihre Mode. Darüber hat jüngst das US-amerikanische K-Kultur-Medium „Korea Boo“ berichtet. Vor allem beleuchtete das Magazin die Vintage-Accessoires, die das Mitglied V bei verschiedenen Konzerten und Preisverleihungen getragen hatte. Auch ist Korea Boo von seiner Haarfarbe begeistert.

Korea Boo analysierte, dass V besonders farbige und große Accessoires tragen würde. Sie sähen sehr teuer aus, sind aber Vintage-Accessoires, die V selbst in verschiedenen Läden weltweit gekauft hatte. Unter den Fans ist das Mitglied V auch berühmt dafür, dass trotz großer Ringe und Ketten und kräftig leuchtender Haarfarbe, sein Gesicht trotzdem noch hervorstechen würde. So gut würde er aussehen. Je nach Album und Konzept hat der Sänger immer ein passendes Outfit und Accessoires parat. Er ist ein wahrer Trendsetter, so dass die Fans schon auf seinen Look für das nächste Werk gespannt sind.