© YONHAP News

Nach dem Viertelfinalaus bei den Fußball-Asienmeisterschaften soll die Nationalmannschaft neu aufgebaut werden. Die südkoreanische Nationalelf hatte am Freitag letzter Woche gegen Katar mit 0:1 verloren, und das Ziel, nach 59 Jahren den Asienpokal zurückzuholen, nicht erreicht. Es ist anzunehmen, dass nach März, wenn die Nationalmannschaft wieder zusammenkommt, ein Generationswechsel eingeleitet wird, da auch viele ältere Spieler zurücktreten.





Nationalspieler Koo Ja-cheol hatte im Anschluss an das Spiel gegen Katar angekündigt, dass die Asienmeisterschaft sein letztes Turnier mit der Nationalmannschaft gewesen sei.

Der Augsburger Mittelfeldspieler bestritt sein erstes Länderspiel im Februar 2008 bei den Ostasienmeisterschaften. Er stand bei 76 Länderspielen auf dem Rasen und erzielte 19 Treffer. 2011 in Katar schoss Koo Ja-cheol fünf Tore und wurde zum Torschützenkönig gekrönt. Koo sagte, er habe bei der Asienmeisterschaft gespürt, dass er körperlich überfordert sei und der Druck, siegen zu müssen, sei groß gewesen.





Auch Ki Sung-yong wird sich höchstwahrscheinlich aus der Nationalmannschaft verabschieden. Ki Sung-yong zog sich bei den Asienspielen eine Verletzung zu und konnte im weiteren Turnierverlauf nicht mehr ins Geschehen eingreifen. Bei seiner Rückkehr zu seinem Verein Newcastle United twitterte der Fußballspieler „Ich danke Gott. Es ist endlich zu Ende“ und deutete damit seinen Rücktritt an. Seine Agentur teilte mit, dass Ki noch keine Stellungnahme in Bezug auf einen Rücktritt vorbereitet habe. Wenn es etwas zu vermelden gebe, werde man die Fans informieren. Ki absolvierte 110 Länderspiele und schoss zehn Tore.





Lee Chung-yong scheint ebenfalls ernsthaft darüber nachzudenken, die Karriere als Nationalspieler zu beenden. Nach dem Spiel gegen Katar sagte er, er habe sich gegenüber den jüngeren Kollegen schuldig gefühlt, den Erwartungen als erfahrener Spieler nicht gerecht geworden zu sein.





Nationaltrainer Paulo Bento wird das Team bis zur Fußball-WM 2022 in Katar führen. Bei den Asienspielen in Jakarta-Palembang hatte der Chefcoach bereits neue Spieler aufgeboten. Im Mittelpunkt des Generationswechsels stehen Hwang In-bum, Kim Mun-hwan und Lee Seung-woo. Auch Na Sang-ho, der wegen einer Verletzung pausiert, wird in Zukunft im Bento-Kader eine wichtige Rolle spielen.





Die Vereinigten Arabischen Emirate haben es nach einem überraschenden Sieg gegen Australien, ins Halbfinale geschafft. Im Viertelfinale, das am Samstag im Hazza Bin Zayed Stadion in al-Ain stattfand, gewann der Gastgeber gegen den Titelverteidiger mit 1:0. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Ali Mabkhout. Es ist der vierte Halbfinaleinzug der Mannschaft bei der Asienmeisterschaft. Gleichzeitig konnte sie sich für die Niederlage gegen Australien im Halbfinale vor vier Jahren revanchieren. VAE trifft im Halbfinale auf Katar. Im Halbfinale stehen damit Iran, Japan, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate.