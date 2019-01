Südkoreanisches Bobteam erreicht Platz fünf bei Weltcup in St.Moritz

© Korea Bobsleigh & Skeleton Federation

Das südkoreanische Bobteam hat beim sechsten Weltcup Platz fünf erreicht. Dies ist das bisher beste Saisonergebnis.





Pilot Won Yun-jong und Bremser Kim Jin-su erzielten bei dem Wettbwerb in St. Moritz am Samstag in beiden Durchgängen eine Gesamtzeit von 2:13,25 Minuten. Das Ergebnis bescherte dem südkoreanischen Gespann die erste Medaille der laufenden Saison. Den Regelungen des IBSF zufolge erhalten die sechs besten Teams eine Medaille.