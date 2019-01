salTherapy stellt Zahnreiniger aus Bambussalz her

© SALTHERAPY

Heute wollen wir Ihnen das koreanische Unternehmen salTherapy vorstellen, das eine Alternative zur herkömmlichen Zahnpasta herstellt. Firmenpräsident Ho Jae-hyun:





Der Name salTherapy ist eine Kombination der Worte Salz und Therapie. Er äußert die Erwartung des Unternehmens, gesunde und bequeme Produkte unter Verwendung sicherer Inhaltsstoffe anzubieten, Salz eingeschlossen. Es ist eine Eine-Person-Firma, die im Januar 2017 gegründet wurde.





Nach Angaben von Statistics Korea bestanden 2017 4,8 Millionen Unternehmen, oder fast 80 Prozent der Unternehmen in Korea, aus nur einer Person. Weil der Markt großen Schwankungen unterliegt, beschließen immer mehr Menschen, allein ein Unternehmen zu betreiben. Ho arbeitete früher beim japanischen Technologieunternehmen Softbank:





Mein Vater hat 40 Jahre lang ein Salzunternehmen geführt. Sein Unternehmen bekam Salz von Salzminen, bevor es verarbeitet und verteilt wurde. Während mein Vater Salz zum Kochen herstellte, verwende ich es, um tägliche Dinge daraus zu machen, die gut für die Gesundheit sind.





Hos Unternehmen stellt feste Zahnpasta aus Bambussalz von guter Qualität her, das von seinem Vater produziert wird:





Es ist weitgehend bekannt, dass Salz gut ist für die Mundhygiene, also dachte ich daran, Zahnpasta auf Salzgrundlage zu machen. Ich wollte die Konservierungsmittel herausnehmen, um gesündere Zahnpasta zu erhalten. Zu diesem Zweck musste ich das Wasser beseitigen. Ich hatte die Idee von einer festen Zahnpasta ohne Wasser. Zuerst dachte ich an Pulver-Zahnpasta, doch war das unbequem beim Gebrauch. Ich fragte mich, wie es wäre, wenn aus dem Pulver eine harte Masse wird. Ich fand einige ähnliche Produkte im Ausland.





Ho wollte natürliche Inhaltsstoffe hinzufügen, wie Bambussalz, Propolis und Xylitol, um eine feste Zahnpasta ohne Wasser und chemische Mittel zu erhalten. Sie wird auch Tablet-Zahnpasta für Reisen genannt. salTherapys feste Zahnpasta schaffte den schwierigen Komponententest des KOTITI Test- und Forschungsinstituts. Dieses stellt Zertifikate des koreanischen Zulassungssystems aus. Als Ho 2017 mit der Entwicklung des neuen Produkts begann, waren feste Zahnpasten zum Kauen noch weitgehend unbekannt. Ho musste viele Tests durchführen, um die optimale Salzmenge zu erhalten, die nötig war, um im Mund ausreichend Schaum zu bilden:





Im June 2017 produzierte ich 10.000 Flaschen mit fester Zahnpasta, jede Flasche enthielt 60 Tabletten. Anfangs war der Verkauf schlecht. An einigen Tagen verkaufte ich keine einzige Flasche. Die meisten Leute kannten feste Zahnpasta nicht. Ich versuchte also zunächst, den Ausdruck bekannt zu machen. Im September desselben Jahres wurde ich von einer Crowdfunding-Plattform namens kakaomakers kontaktiert. Ich sagte zu, meine Produkte auf der Plattform zwei Wochen lang zu präsentieren. Ich begann mit 8000 Flaschen. Zu meiner Überraschung wurden sie in nur zehn Tagen verkauft. Ich wurde meinen ganzen Vorrat los und produzierte mehr.





Ho nannte sein Produkt ToothTab. Es sieht aus wie eine Tablette, die man kaut, bis Schaum im Mund entsteht. Dann reinigt man mit einer Zahnbürste die Zähne, was aber nicht unbedingt nötig ist, wenn man den Mund direkt ausspült. Auch zum Gurgeln eignet sich das Produkt. Die Resonanz der Verbraucher war seit der Vorstellung bei kakakomakers positiv. Ho stellte ihr Produkt im vergangenen Jahr auf Messen in Vietnam und Thailand vor. ToothTab wurde 2018 mit dem Hi-Seoul Good Products Award ausgezeichnet, der von der Seouler Unternehmensbehörde ausgestellt wird:





Mein Vater war vier Jahrzehnte lang in der Lebensmittelindustrie tätig. Es gibt keinen Zweifel, dass die Sicherheit für das Geschäft sehr wichtig ist. Produkte, die auf ehrliche Weise hergestellt werden, haben bei den Verbrauchern die besten Chancen, obwohl es vielleicht einige Zeit braucht. Mein Unternehmen verwendet sichere Inhaltsstoffe und bietet frische Ideen, um gesunde und bequeme Produkte zu vertreiben. Wenn ich diesem Prinzip glaubwürdig folge, bin ich mir sicher, dass die Verbraucher salTherapy mit diesem positiven Image verbinden, und dass mein Unternehmen weiter wachsen wird.