Warnsignale für Südkoreas Wirtschaft

© YONHAP News

Seit Beginn des Jahres gab es beunruhigende Signale für die Wirtschaft Südkoreas. Die Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahr um 2,7 Prozent. Es war das langsamste Wachstum seit sechs Jahren. Das Ziel war es ursprünglich, um die 3 Prozent Wachstum zu erreichen, da die Wirtschaft 2017 um 3,1 Prozent expandiert war. Zum Stand der Wirtschaft sagt der Ökonom Kim Jeong-sik von der Yonsei-Universität:





Während die Exporte im vergangenen Jahr sich weiter robust entwickelten, ging die einheimische Nachfrage dramatisch zurück. Besonders die Bautätigkeiten und die Anlageninvestitionen der Unternehmen entwickelten sich weiter nur schleppend. Die Privatunternehmen hielten sich angesichts eines ungünstigen wirtschaftlichen Umfelds und einer schwacher Geschäftsstimmung mit Investitionen zurück. Trotz des überhitzten Immobilienmarkts fielen die Bauinvestitionen, weil die Regierung ihre Infrastrukturmaßnahmen reduzierte. Die schleppende Nachfrage trug zum Wachstumsrückgang am Arbeitsmarkt bei. Das wirtschaftliche Wachstum ging auf das Zwei-Prozent-Level zurück.





Die Bank of Korea hatte im vergangenen April ein Wachstum von 3 Prozent für 2018 vorausgesagt. Doch korrigierte sie die Prognose im Juli auf 2,9 Prozent und drei Monate später auf 2,7 Prozent nach unten. Die Exporte stiegen um 4 Prozent, es war das größte Wachstum seit fünf Jahren. Die Bautätigkeiten dagegen gingen im Jahresvergleich um 4 Prozent zurück. Das war der stärkste Rückgang seit der Asienkrise 1998. Die Anlageninvestitionen fielen um 1,7 Prozent. Die Zahl der neuen Arbeitsplätze blieb zum ersten Mal seit 2009 unter 100.000. Die Arbeitslosenquote blieb das dritte Jahr in Folge bei über einer Million. Positiv ist, dass das Pro-Kopf-Einkommen die Schwelle von 30.000 Dollar überschritten hat:





Koreas Pro-Kopf-Einkommen ging dank des Anstiegs des nominalen Bruttonationaleinkommens und des stabilen Won-Dollar-Wechselkurses nach oben. Zwölf Jahre nach Erreichen der Schwelle von 20.000 Dollar erreichten die Koreaner ein Pro-Kopf-Einkommen von 30.000 Dollar. Die Regierung sollte wirksame Wirtschaftsmaßnahmen ergreifen mit dem Ziel, die 40.000- oder 50.000-Dollar-Grenze zu erreichen.





Im Jahr 2017 wurden 28 Länder mit einem Pro-Kopf-Einkommen von über 30.000 Dollar gezählt. Nur sechs Länder der Erde einschließlich der USA, Großbritanniens und Japans gehören zu der Gruppe der Wirtschaftsmächte mit hohem Einkommen und mit einer Bevölkerung von mehr als 50 Millionen. Die Bank of Korea schätzt, dass Korea das siebte Land im Club dieser reichen Nationen ist. Trotzdem wird der Erfolg bei der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, weil das Einkommenswachstum der privaten Haushalte relativ langsam ist. Was die Exporte betrifft, so sind die Aussichten für dieses Jahr weniger gut:





Die koreanischen Exporte werden in diesem Jahr wohl wegen des ungünstigen globalen Handelsumfelds auf Probleme stoßen. Angesichts des Handelskonflikts zwischen den USA und China tendieren viele Länder zum Protektionismus, um ihre eigenen Wirtschaft zu fördern. Korea könnte daher einen Rückgang bei den Exporten sehen, besonders im Bereich der Halbleiter, in dem zuletzt die Preise für Speicherchips gesunken sind. Einige Analysten gehen davon aus, dass Koreas Wachstum 2019 unter dem des letzten Jahres liegen wird.





Korea verbuchte in diesem Monat ein Handelsdefizit. Nach Angaben des koreanischen Zolldienstes erreichten die Exporte zwischen dem 1. und dem 20. Januar wertmäßig 25,7 Milliarden Dollar und die Importe 27,3 Milliarden Dollar. Die Ausfuhren gingen im Vergleich zum Jahr davor um 14,6 Prozent zurück. Die Halbleiterexporte fielen um 28,8 Prozent. Die Exporte nach China, in das das ein Viertel der gesamten koreanischen Exporte gehen, sackten um 22,5 Prozent. Am 24. Januar prognostiziere die Bank of Korea ein Wachstum von 2,6 Prozent in diesem Jahr:





Am wichtigsten ist es, mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Junge Jobsuchende im Alter von 15 bis 29 sehen sich schlechtesten Einstellungsbedingungen gegenüber. Die Regierung drängte im vergangenen Jahr die Behörden und öffentlichen Unternehmen, mehr Jobs zu kreieren. Doch sind es grundlegend die privaten Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen. Eine Erhöhung der Investitionen ist daher dringend erforderlich.





Am 15. Januar saß Südkoreas Präsident Moon Jae-in einem Treffen mit großen und mittelgroßen Unternehmen vor, um sie zu mehr Investitionen aufzurufen. Er sagte, dass die Regierung ein Team zur Förderung von Investitionen gründen wolle:





Einer der Faktoren für den schlechten Arbeitsmarkt ist, dass wichtige koreanische Industrien im Wettbewerb gegen ihre chinesischen Konkurrenten hinterherhinken. Die Schiffbau- und die Autoindustrie in Korea hat Arbeitsplätze infolge von Restrukturierungsmaßnahmen gekürzt. Der Schlüssel ist, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit Koreas zu fördern. Es wird einige Zeit dauern, bis ein entsprechender Fahrplan entworfen wird. Doch sobald solch ein Plan existiert, werden die Unternehmen wieder mehr investieren.





Im vierten Quartal 2018 wuchs die Wirtschaft im Vergleich zum Quartal davor um 1 Prozent. Ein Grund dafür waren vor allem die höheren Staatsausgaben Das Wirtschaftswachstum wird vom Verbrauch, den Exporten, Investitionen und den Staatsausgaben angetrieben. Um in allen Bereichen zu wachsen, sollte Korea seine Wettbewerbsfähigkeit stärken.