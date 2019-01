Kim Bok-dong, Opfer der Sexsklaverei des japanischen Militärs, verstorben

ⓒYONHAP News

Kim Bok-dong, ein am Montag verstorbenes Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee, hat internationale Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit der Verhinderung von sexueller Gewalt in Kriegszeiten gelenkt.





Kim begann 1992, öffentlich mitzuteilen, welche Leiden sie als Sexsklavin erdulden musste, und sich für die Menschenrechte der Frauen einzusetzen. Bis zum letzten Augenblick berichtete sie über die Leiden der sogenannten Trostfrauen im In- und Ausland und verlangte eine aufrichtige Entschuldigung Japans.





Kim wurde 1926 in Yangsan geboren und 1940 in ein Frontbordell der japanischen Truppen verschleppt. Sie musste in China, Hongkong, Malaysia, Indonesien und Singapur als Trostfrau dienen. Sie konnte nicht unmittelbar nach dem Kriegsende 1945 in die Heimat zurückkehren. Sie war in einem Gefangenenlager der US-Armee inhaftiert und konnte erst im Jahr 1947 heimkehren.





Seit 1992 setzte sich Kim aktiv dafür ein, von Japan verübte Gräueltaten bekannt zu machen. Bei der ersten Asiatischen Solidaritätskonferenz für die Frage der Sexsklaverei des Militärs durch Japan im August 1992 berichtete sie über ihre Erfahrung, auch bei der Weltkonferenz über Menschenrechte in Wien im Jahr 1993 sagte sie aus. Kim erweiterte später ihre Aktivitäten auf die Frage der sexuellen Gewalt in Kriegszeiten. Sie gründete 2012 gemeinsam mit dem Koreanischen Rat für die von Japan zur Sexsklaverei des Militärs verschleppten Frauen den „Schmetterlingsfonds“, einen Fonds für die Unterstützung der Opfer sexueller Gewalt in Kriegszeiten. Sie besuchte den UN-Menschenrechtsrat, die USA, Großbritannien, Deutschland, Norwegen und Japan und führte Kampagnen im Ausland gegen Kriege und sexuelle Gewalt in Kriegszeiten durch.





Dank ihrer Aktivitäten erhielt Kim Auszeichnungen im In- und Ausland. „Reporter ohne Grenzen“ und die Nachrichtenagentur AFP kürten sie zu einem der 100 Helden der Welt, die für die Freiheit kämpfen. Sie spendete die Preisgelder für den Schmetterlingsfonds, Stipendien und Bebenopfer in Japan und Pohang. Im Jahr 2017 stiftete sie den Kim Bok-dong-Friedenspreis.