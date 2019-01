Kwon Yeo-sun: „Ein leeres Glas abstellen“

Aus dem Sendeinhalt





Die Protagonistin der Kurzgeschichte „Ein leeres Glas abstellen“ von Kwon Yeo-sun ist eine junge Drehbuchassistentin, die hier nur mit ihrem Nachnamen Koh genannt wird. Gemeinsam mit einer älteren Drehbuchautorin namens Yeon hat sie das Drehbuch des Films „Ein leeres Glas abstellen“ entworfen. Der Film war kein Kassenschlager, gewann aber in bestimmten Kreisen die Aufmerksamkeit des Publikums. Yeon leitet seitdem eine Filmproduktionsfirma und wohnt in einem schicken Appartment am Hangang. Sie hat Koh nun ein weiteres Projekt vorgeschlagen und sie gebeten, in ihre Wohnung zu kommen.









Hatte Yeon irgendwelche Gefühle für Jo, außer einer sehr zufälligen Neugier? Hat sie sich vielleicht genauso gefühlt, als sie noch im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Mangwon-dong lebte, das auf eine enge Gasse hinabblickte, und nicht im 19. Stock eines Appartments, das sich wie ein Kristallberg direkt neben dem Fluss erhob?”, fragte sich Koh.





저녁 무렵 그녀가 강변에 있는 H오피스텔 앞에 도착했을 때는

해가 지고 있었다.

그녀는 건물로 들어가는 대신 강변 쪽으로 나아갔다.

무엇인지 알 수 없는 두려움이야말로

진정한 두려움이라는 생각이 들었다.

그녀와 연선배가 함께 시나리오 작업을 했던

첫 영화에 빗대 표현하자면,

그것은 빈 찻잔에 대한 두려움 같은 것일지도 몰랐다









Literaturkritikerin Jeon So-yeong:

Wenn mir jemand ein leeres Glas gibt, neige ich dazu, eine Beziehung zu dieser Person aufzubauen. Vielleicht füllt diese Person das Glas, oder ich, aber in beiden Fällen wird es gefüllt. Wenn man versucht, entgegen dieser unvermeidlichen Schlussfolgerung zu handeln, kann es sein, dass man die Beziehung beschädigt. Es ist also nicht so leicht, dieses leere Glas abzulehnen. Wir befinden uns oft in vergleichbaren Situationen. Jemand könnte mir aus guten Absichten helfen, aber ich muss möglicherweise seine Freundlichkeit ablehnen und in manchen Fällen auch die Person selbst. Für diese unangenehme Situation verwendet Kwon Yeo-sun die Metapher des leeren Glases.









Als das Drehbuch fast fertig war, erzählte sie Yeon scherzhaft, dass sie endlich Frieden gefunden habe wie ein ruhig dahinfließender Fluss. Yeon nickte und stellte ihr eine leere Tasse hin.

"Es ist aus. Lass uns alles vergessen", sagte Yeon.

Koh nickte und trank das Glas, das Yeon für sie gefüllt hatte.

In diesem Moment hatte Yeon wohl auf dieselbe Weise, wie Koh nun den Fluss betrachtete, Kohs Angst, ihre Wut und Verzweiflung betrachtet und ihren Eimer schon tief in Kohs Begierden versenkt, um daraus zu schöpfen.





시나리오가 완성되어갈 즈음

그녀는 마침내 강 같은 평화를 얻었노라고 연선배에게 농담처럼 말했다.

연선배는 그녀 앞에 빈잔을 놓으며 말했다.





“끝났어. 다 잊자”

그녀는 고개를 끄덕였고 연선배가 채워준 잔을 단숨에 비웠다.





그 때 연선배는 그녀가 강을 바라보듯

그렇게 그녀의 흥분과 분노와 절망을 지켜보면서

그녀의 욕망 깊숙한 곳에 두레박을 드리웠을 것이다.





빈잔을 내려놓는 행위는 이미 어떤 영향을 미쳐

의도한 결과를 만들어낸다.





여백이 윤곽을 만들고, 반사된 것이 반사한 것을 드러내듯,

연선배는 그녀 내부에 가볍게 빈 잔 하나를 내려놓음으로써

그녀가 시나리오를 쓰는 내내 퍽퍽한 고통의 육즙에서

가장 쓰라린 즙을 쥐어짜내도록 만들었다.









Kwon Yeo-sun, geboren 2965 debütierte 1996 als Schriftstellerin mit dem Roman „Grüner Spalt“ und gewann unter anderem den Lee-Hyo-seok-Literaturpreis 2018.