Präsidentenberater tritt nach umstrittenen Äußerungen zurück

Kim Hyun-chul, der Berater des Präsidenten für Wirtschaftsfragen, ist am Dienstag zurückgetreten. Dies erfolgte einen Tag nachdem er umstrittene Äußerungen über Menschen mittleren Alters sowie das Beschäftigungsproblem junger Menschen gemacht hatte. Kim reichte ein Rücktrittsgesuch ein, das Präsident Moon Jae-in akzeptierte. Damit wurde Kim de facto wegen seiner Äußerungen zur Verantwortung gezogen.





Die umstrittenen Äußerungen wurden bei einer von der Koreanischen Handels- und Industriekammer veranstalteten Diskussion am Montag gemacht. In Bezug auf Menschen in ihren Fünfzigern und Sechzigern sagte Kim, sie sollten nicht nur in den Bergen wandern oder in sozialen Netzwerken bedrohliche Bemerkungen hinterlassen, weil sie sonst nichts zu tun hätten. Sie sollten lieber in ASEAN-Länder gehen, sagte Kim und verwies auf den Erfolg von Park Hang-seo, des koreanischen Trainers der vietnamesichen Nationalfußballmannschaft. Weiter äußerte er, dass junge Menschen nicht von „Hell Joseon“, einer spöttischen Bezeichnung für das „hoffnungslose“ Südkorea, sprechen sollten, weil sie keinen Arbeitsplatz finden könnten. Man würde ein „Happy Joseon“ spüren, wenn man in ASEAN-Länder gehe. Damit forderte er ältere und junge Menschen auf, sich nicht zu beschweren, sondern im Ausland nach Chancen zu suchen.





Kim zählt zu denjenigen, die den Leitsatz der Wirtschaftspolitik der amtierenden Regierung ausgearbeitet hatten. Er wurde im Juni 2017 zum Wirtschaftsberater im Präsidialamt ernannt. Er leitete auch einen für die Neue Südpolitik zuständigen Sonderausschuss, und arbeitete an der Erstellung einer Politik für eine stärkere Kooperation mit den südosasiatischen Staatenbund ASEAN mit. Mit seinen Äußerungen wollte Kim betonen, dass der Vorstoß in die südosasiatische Region wichtig und lohnenswert sei.





Jedoch zogen seine unangemessenen Bemerkungen nicht nur den Ärger der betroffenen Generationen, sondern auch von Bürgern anderer Altersgruppen auf sich. Den Begriff „Hell Joseon“ hatte das aktuelle Regierungslager früher in der Opposition genutzt, wenn es die damalige Regierung kritisiert hatte. Kims Äußerungen erweckten den Eindruck, dass „Hell Joseon“ noch fortbestehe, aus der junge Menschen herauskommen sollten. Es bestand die Gefahr, dass Wähler angesichts Kims Worten der Regierung den Rücken kehren würden.





Das Präsialamt entschied sich schließlich, mit Kims Rücktritt weitere Auseinandersetzungen zu verhindern und eine Offensive zu blockieren.