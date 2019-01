US-Geheimdienste: Nordkorea wird Atomwaffen wahrscheinlich nicht aufgeben

ⓒYONHAP News

Die Nachrichtendienste der USA haben eine völlig andere Einschätzung zur nordkoreanischen Nuklearfrage als Präsident Donald Trump offenbart.





Sie zeigten sich in einer Anhörung des Geheimdienstausschusses des Senats in der Angelegenheit skeptisch. Nach ihrer Einschätzung sind Atomwaffen ein entscheidendes Mittel für die Aufrechterhaltung des nordkoreanischen Regimes, daher wird Nordkorea diese nicht aufgeben. Bei der Anhörung waren der Direktor der nationalen Nachrichtendienste (DNI) Dan Coats, die Direktorin des Zentralen Nachrichtendienstes (CIA) Gina Haspel, der Direktor der National Security Agency (NSA) Paul Nakasone und der Direktor des Verteidigungsnachrichtendienstes (DIA) Robert Ashley anwesend.





Coats sagte, dass diese Einschätzung durch Beobachtungen einiger Aktivitäten gestützt werde, die im Widerspruch zu einer vollständigen Denuklearisierung stünden. Details zu solchen Aktivitäten nannte er jedoch nicht. Nordkorea erhalte seine Kapazitäten auf dem Gebiet der Massenvernichtungswaffen aufrecht. Die Geheimdienste seien beständig der Meinung, dass Nordkorea wahrscheinlich nicht alle Massenvernichtungswaffen, Trägersysteme und Produktionskapazitäten aufgeben wolle. DIA-Chef Ashley äußerte, die Fähigkeiten und Bedrohung, die vor einem Jahr bestanden hätten, seien noch immer vorhanden. Diese Ansicht der US-Nachrichtendienste unterscheidet sich deutlich von der von US-Präsident Trump.





Die Medien stellten demnach den Effekt eines zweiten Nordkorea-USA-Gipfels infrage. Die Nachrichtenagentur AP meldete, dass die Bedenken der US-Nachrichtendienstchefs die Frage aufwerfen, ob Trump beim zweiten Gipfel sein Ziel erreichen könnte. AFP berichtete, die Einschätzung der US-Geheimdienste sei es, dass Nordkorea wahrscheinlich nicht alle Atomwaffen aufgeben werde, selbst wenn Verhandlungsversuche zu Erfolgen führten.





Es wird erwartet, dass diese Situation zu mehr Nordkorea-Skepsis in den USA führen könnte. Es besteht nämlich die Sorge, dass Zugeständnisse an Nordkorea wie eine Sanktionslockerung und eine Verbesserung der US-nordkoreanischen Beziehungen schließlich bedeuten würden, Nordkoreas Atomwaffenbesitz zu dulden. Auch in Südkorea gibt es diese Sorge.





Coats teilte bei der Anhörung die Ansicht mit, dass Nordkorea über partielle Denuklearisierungsschritte zu verhandeln versuche, um Zugeständnisse von den USA und der Weltgemeinschaft zu erhalten.