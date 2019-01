Philippinen hoffen nach Referendum auf Frieden auf Mindanao

© YONHAP News

Nach einer Volksabstimmung scheint ein Ende der jahrzehntelangen Kämpfe und Anschläge im Süden der Philippinen in Sicht. Am 21. Januar hat die muslimische Bevölkerung auf Mindanao mit absoluter Mehrheit für ein Gesetz gestimmt, das eine weitgehende Selbstverwaltung für Muslime im Süden der Philippinen vorsieht.





Murad Ebraim, der Anführer der Rebellenorganisation Moro Islamische Befreiungsfront, sagte gegenüber dem britischen Guardian, er habe in seinen 70 Lebensjahren zum ersten Mal seine Stimme abgegeben.





Zwar steht noch nächste Woche eine endgültige Volksabstimmung an, die Erwartungen der muslimischen Bevölkerung an eine eigene autonome Region sind aber groß. Die künftige Region der autonomen Bangsamoro-Region bekommt ein Regionalparlament. Mit dem neuen politischen Konstrukt verbindet die philippinische Regierung die Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden zwischen Christen und Muslimen. Das Gesetz stellt den Muslimen im Süden zudem zusätzliche Geldmittel und Wohlstand in Aussicht.





Muslime bilden auf den mehrheitlich katholischen Philippinen eine Minderheit. Die sogenannten „Moros“ waren mit schwerer Unterdrückung konfrontiert und wurden während der Zeit der spanischen Kolonialherrschaft in den Süden des Landes verdrängt. Die islamistischen Rebellen schlossen sich zur Moro National Liberation Font (MNLF) und der Moro Islamic Liberation Front zusammen und führten Kämpfe gegen die Regierungstruppen, bei denen bisher über 150.000 Menschen ums Leben kamen.





Zur Entschärfung des Konflikts handelte die philippinische Regierung vor vier Jahren mit den Rebellenorganisationen ein Abkommen aus, demnach die bisherige autonome Region der Muslime auf Mindanao (ARMM) aufgelöst und eine größere autonome Region Bangsamoro einschließlich 28 Dörfern in der Umgebung, gegründet wird. Auch die Rebellengruppen sind bemüht, die Friedensbemühungen nicht versanden zu lassen. Zu einem neulichen Anschlag auf eine katholische Kirche sagte ein Vertreter der MILF, man werde die Regierung dabei unterstützen, die Attentäter zu verhaften.