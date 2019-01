Indien erwägt Maßnahmen gegen Touristen bedrohende wilde Tiere

© YONHAP News

Indien hat ein Problem mit Touristen bedrohenden wilden Tieren.





Am Mausoleum Taj Mahal das als Weltkulturerbe der Menschheit gelistet ist, werden Touristen immer wieder von Affen angegriffen. Laut der Times of India hat die Regierung in Neu Delhi beschlossen, als Maßnahe gegen den Affenschwarm, das Wachpersonal am Taj Mahal mit einer Zwille auszurüsten. Die Affen stellen eine Bedrohung für die Touristen dar. Die Tiere greifen die Touristen an und bestehlen sie. In Indien leben schätzungsweise 50 Millionen Affen. Davon sind ungefähr 15.000 Affen im Bundesstaat Uttar Pradesh sesshaft, wo sich auch der Taj Mahal befindet.





An der mit 182 Metern weltweit höchsten „Statue der Einheit“ in Gujarat bereiten Krokodile Kopfzerbrechen. In einem Sumpf unweit der Skulptur des Unabhängigkeitskämpfers Sardar Vallabhbhai leben drei Meter lange Krokodile, die eine Gefahr für die Touristen darstellen. Die Amnioten sind zudem ein Hindernis in dem Plan der Behörden, ein Tourismusprogramm mit Flügen mit einem Wasserflugzeug einzuführen. Die Behörden haben deswegen beschlossen, um die 300 Krokodile zu fangen und an einen anderen Ort zu bringen. Bisher wurden etwa 12 der Tiere gefangen.





Gegen das Vorhaben erheben Tierschützer jedoch heftigen Protest. Tierschutzorganisationen argumentieren, dass durch den willkürlichen Eingriff das Ökosystem zerstört werde. Jitendra Gavali, Direktor des Community Science Centers sagte, die Regierung bedrohe das Leben der Krokodile, indem sie in den Lebensraum der Tiere eingreife. Sie habe noch keinen Plan, an welchem sicheren Ort die Tiere wieder angesiedelt werden sollen.