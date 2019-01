Neujahrsfest - und wieder ein Jahr älter!

© Getty Images Bank

Ein herzliches Neujahrsfest, liebe Hörer!

Vielleicht sind Sie überrascht über unsere Neujahrswünsche, denn Silvester liegt ja nun schon etwas zurück. Das weitaus wichtigere Neujahrsfest in Korea richtet sich jedoch nach dem Mondkalender. Seollal heißt übersetzt Neujahrstag - und ist der vielleicht bedeutendste Feiertag in Korea. Ganz früher ist jeder Koreaner mit dem Seollal-Fest auch automatisch ein Jahr älter geworden. Wie das genau funktioniert mit dem Zählen des koreanischen Alters, darüber haben wir uns in der aktuellen Folge von Fabians Korea unterhalten.