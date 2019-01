Nostalgische Lieder

In Korea wird Neujahr zweimal im Jahr gefeiert: einmal am 1. Januar und zum zweiten Mal am 1. Januar nach dem Mondkalender. Es kann viel Mühe bereiten, zweimal den gleichen Feiertag zu feiern, doch es stellt auch die Chance dar, erneut für seine Lieben Glück zu wünschen und Neujahrsvorsätze zu überlegen. Dieses Jahr fällt Seol oder Neujahr nach dem Mondkalender auf den nächsten Dienstag, den 5. Februar. Koreanische Kinder singen dann: „Seol der Elstern war gestern, unser Seol ist heute.“ Dieses Lied wird von den Kindern gern gesungen und erinnert die Erwachsenen an ihre eigene Kindheit, die strahlenden Gesichter und das helle Lachen ihrer Freunde, mit denen sie stundenlang draußen im scharfen Wind zusammen spielten. Neujahr nach dem Mondkalender weit weg von den Eltern und dem Dorf der Kindheit zu verbringen, kann einsam, aber auch entspannend sein.





„Die Milchstraße am blauen Himmel, auf einem weißen Segelboot ein Lorbeerbaum und ein Hase.“ So geht ein beliebtes koreanisches Kinderlied, bei dem sich die Kinder gegenübersitzen und zum Lied auf die Hände und Knien klatschen. Das Lied wurde 1924 von Yun Geuk-yeong 윤극영geschrieben, der in Erinnerung an seine jung verstorbene Schwester Geschichten und Lieder für Kinder erfand. Am Ende der zweiten Strophe heißt es: „Der Morgenstern ist dein Leuchtturm, finde den Weg“. Das Lied gab den koreanischen Kindern, die in den 1920er Jahren unter der japanischen Kolonialherrschaft in einer dunklen Zeit lebten, Hoffnung und Mut. Zu dieser Zeit war das Lied aber nicht nur in Korea beliebt, sondern auch in der Mandschurei und Japan. Das Lied war dort so populär, dass es oft im japanischen Radio gesendet wurde, ungeachtet der japanischen Politik, die zum Ziel hatte, die koreanische Kultur auszulöschen. Als Yun Geuk-yeong sein Lied im Radio hörte, soll er zum Zentralrundfunk Tokio gegangen sein, um seine Tantieme einzufordern. Yuns bezaubernde Lieder schufen für zahlreiche koreanische Kinder unvergessliche Erinnerungen.





Ein weiteres beliebtes Lied beruht auf einem bekannten Gedicht von Kim So-wol김소월:





Liebe Mutter, liebe Schwester, leben wir am Fluss.

Funkelnder Goldsand im Vorhof

und das Lied des Schilfrohrs draußen am Hintertor.

Liebe Mutter, liebe Schwester, leben wir am Fluss.





Dazu können wohl die meisten Koreaner die Melodie mitsummen. Dieses wohlbekannte Lied wurde von Kim Kwang-su 김광수 komponiert, der für viele Jahre als Kapellmeister der KBS Band tätig war. Vor ihm soll bereits der Komponist Ahn Seong-hyeon 안성현 eine Melodie für dieses Gedicht geschrieben haben. Ahns Version klang melancholischer als die von Kim und soll bis in die 1960er Jahre populär gewesen sein. Seine Version wurde jedoch verboten, als Ahn während des Koreakriegs nach Nordkorea überlief. Ahns Vater war Ahn Ki-ok안기옥, ein Gayageum-Virtuose und antijapanisch eingestellter Musiker. Er wurde nach seiner Weigerung, vor einem japanischen Publikum zu spielen, in Haft genommen und für seine Teilnahme an der 1. März-Bewegung gegen die japanische Kolonialherrschaft eingesperrt. In Nordkorea werden Vater und Sohn dafür hoch geschätzt, dass sie die koreanische Musik auf ein höheres Niveau bringen konnten.





Ein weiteres Lied, das nostalgische Erinnerungen weckt, basiert auf dem Gedicht „Frühling in der Heimat“ aus dem Jahr 1926. Es stammt von dem zu dieser Zeit nur 15 Jahre alten Dichter Lee Won-su. Die Melodie für das Gedicht schrieb der angesehene Komponist Hong Nan-pa홍난파. Der Liedtext lautet wie folgt:





Mein Heimatdorf lag in den Bergen, wo die Blumen blühen.

Pfirsichblüten, Aprikosenblüten und junge Azaleen.

Ein Dorf mit bunten Blumenpalästen.

Ich vermisse die Tage, an denen ich in ihnen spielte.





