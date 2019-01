Nordkoreas Medien berichten über Auftritte von Künstlertruppe in China

ⓒYONHAP News

Der jüngste Besuch einer nordkoreanischen Künstlertruppe in China ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich gewesen.





China bot der Delegation ein besonderes Protokoll und eine strenge Bewachung an. Auch eine Bushaltestelle, die 100 Meter von ihrem Hotel entfernt ist, wurde kontrolliert. Der Eintritt in die Konzerthalle erfolgte unter scharfen Sicherheitsmaßnahmen. Das Nationale Zentrum für Darstellende Künste, wo sie auftrat, wurde für ihre Probe geschlossen. Es war beispiellos, dass sich eine Künstlertruppe, zu der auch hochrangige Regierungsbeamte zählten, in Peking eine Woche lang aufhielt.





Ihre Aufführung am 27. Januar besuchten der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und seine Ehefrau. Viele Führungskräfte der chinesischen Regierung waren anwesend. Xi kam zudem mit Ri Su-yong, dem Delegationsleiter und Vizevorsitzenden des Zentralkomitees der nordkoreanischen Arbeiterpartei, zu einem separaten Treffen zusammen.





Die nordkoreanische Künstlertruppe besuchte das Land im Vorfeld des chinesischen Neujahrs, des größten Feiertags in China. In der Zeit vor dem Mond-Neujahr ist die chinesische Führung so beschäftigt wie zu keiner anderen Zeit im Jahr. Daher steckt hinter der besonderen Gastfreundschaft gegenüber der nordkoreanischen Delegation offenbar eine strategische Überlegung.





Der Besuch der Künstlertruppe steht in einem krassen Gegensatz zum China-Besuch der nordkoreanischen Frauenband Moranbong im Dezember 2015. Damals wurden ihre Auftritte kurzfristig abgesagt. Das offenbarte die seinerzeit angespannten Beziehungen zwischen Nordkorea und China. Diesmal demonstrierten beide Länder ihre guten Beziehungen.





Beobachter richten ihre Aufmerksamkeit darauf, dass ein zweiter Nordkorea-USA-Gipfel bevorsteht. Der jüngste Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und die Aufführungen der Künstlertruppe in China dienten nach ihrer Einschätzung nicht nur zum Feiern des 70. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern. Nordkorea wolle darüber hinaus seine strategische Geschlossenheit mit China verstärken, um seine Verhandlungskraft gegenüber den USA zu verbessern und große Zugeständnisse zu bekommen. Für Nordkorea kann China als starker Mentor dienen. China kann seine strategischen Interessen optimal verfolgen, wenn es Nordkorea in seinem Einflussbereich hat.