Gouverneur Kim wegen Online-Medienmanipulation verurteilt

Kim Kyoung-soo, der Gouverneur der Provinz Süd-Gyeongsang, ist am Mittwoch wegen des Vorwurfs der Beteiligung an einer Online-Medienmanipulation zu zwei Jahren Haft verurteilt und inhaftiert worden.

Gegen Kim wurden unter anderem zwei Vorwürfe erhoben: Ihm wurde vorgeworfen, die Gruppe um den als „Druking“ bekannten Blogger Kim Dong-won im Wahlkampf für die Präsidentschaft 2017 angewiesen zu haben, die Rangliste von Meldungen bei der Anzahl der Kommentare im Internet zu manipulieren. Kim hatte im Wahlkampflager der Minjoo-Partei Koreas gearbeitet. Der zweite Verdacht ist, dass er im Gegenzug für die Manipulation bis zur Kommunalwahl im letzten Juni ein öffentliches Amt in Aussicht gestellt haben soll. Das stellt einen Verstoß gegen das Gesetz zu Wahlämtern dar.





Ein wichtiger Streitpunkt war eine Demonstration des von der Gruppe um Druking entwickelten Manipulationsprogramms namens King Crab. Sollte die Demonstration entsprechend der Behauptung von Druking für Kim erfolgt sein, ist dies ein Beweis für die Vorwürfe gegen ihn. Der Gouverneur behauptete, dass er zwar das Büro des Bloggers besucht habe, dass ihm die Software jedoch nicht gezeigt worden sei. Das Richtergremium ging dennoch anhand der Zugangsdaten und der von Druking bereitgestellten Daten davon aus, dass Kim bei der Demonstration anwesend gewesen sei.





Ein geheimer Chatraum in sozialen Medien wurde der entscheidende Beweis. Druking schickte über den Chatraum 49 mal Berichte über Informationen wie Trends in der öffentlichen Meinung an Kim. Dazu zählt eine Mitteilung, dass „King Crab“ zu 98 Prozent fertiggestellt sei. Kim schickte eine Antwort, in der er seinen Dank äußerte.





Kim droht nun der Verlust des Gouverneurpostens. Er bekam wegen der Verletzung des Gesetzes zu Wahlämtern zehn Monate Haft auf Bewährung. Sollte das Strafmaß von den oberen Instanzen bestätigt werden, verliert Kim sein Amt.





Das Urteil bedeutet, dass bei der letzten Präsidentschaftswahl eine Medienmanipulation verübt wurde, und Kim die zentrale Figur war. Das stellt eine Herausforderung für die Legitimät der amtierenden Regierung dar. Daher kritisierte das Regierungslager das Urteil gegen Kim als Vergeltung für das Vorgehen gegen den Machtmissbrauch der Judikative zur Zeit der Vorgängerregierung.