Interessante Suchwörter der letzten Tage

Das koreanische Internetportal Naver hat vor wenigen Tagen auf seiner Plattform für die Teilung des Wissens die Ruhmeshalle 2018 eingerichtet, in der man auf einen Blick sehen kann, wofür sich die Nutzer im vergangenen Jahr interessiert hatten. Betrachtet man die Trends je nach Zeitabschnitten, konzentrierten sich die Suchanfragen der Netzbürger im Februar 2018 auf die Olympischen Winterspiele in PyeongChang und den Shorttrack.

In Bezug auf die Winterolympiade gab es 318 Fragen und in Bezug auf den Shorttrack 2.105 Fragen. Am 27. April fand das innerkoreanische Gipfeltreffen statt. Danach wurden von den Netzbürgern im Mai 1.810 Fragen zum Gipfeltreffen gestellt. Im Juli war das Hauptschlüsselwort 52-Stunden-Woche, weil in dem Monat die maximale Wochenarbeitszeit auf 52 Stunden verkürzt wurde.

Nach der Naver-Ruhmeshalle 2018 stellte sich heraus, dass das größte gemeinsame Interesse der südkoreanischen Netzbürger nach Altersschichten und Geschlechtern dem Schlüsselwort Lieferdienste galt. Das Suchwort Lieferdienste stand zwar in keinen auf Alter und Geschlecht bezogenen Gruppen an erster Stelle. Es belegte aber außer den Gruppen der Männer in ihren 30ern und 40ern sowie der Gruppe der Frauen in ihren 30ern in allen Gruppen einen der Top-Plätze.

Das Schlagwort, für das sich die Männer in ihren 30ern am meisten interessierten, war Microsoft Excel, die bekannte Software für die Tabellenkalkulation. Es stand mit 30% an erster Stelle. Danach folgte mit 24% Saju, die vier Säulen des Schicksals, also Jahr, Monat, Tag und Stunde der Geburt, sowie Gunghap, die nach diesen vier Säulen eines Paars vorhergesagte Harmonie in der Ehe auf dem zweiten Platz. Platz 3 belegten mit 23% die Suchanfragen Liebe und Heirat, und Platz 4 mit 21% der Autokauf. Die Suchanfragen Microsoft Excel und Auto kaufen gab es lediglich bei den Männern in ihren 30ern.

Bei den Frauen in ihren 30ern galt das größte Interesse mit 42% Saju und Gunghap. An zweiter Stelle steht mit 23% die Suchanfrage Traum und Deutung, an dritter Stelle mit 17% Namensgebung und -bedeutung und an vierter Stelle mit 15% Liebe und Heirat. Die Altersschicht mit den meisten Eheschließungen sind die Dreißiger. Jedoch war die wichtigste Suchanfrage bei den 30ern nicht Liebe und Heirat.

Die südkoreanischen Männer in ihren 40ern scheinen an der Wohnungsfrage und die Frauen in ihren 40ern an der Frage der Erziehung ihrer Kinder am stärksten interessiert zu sein. Bei den Männern in dieser Altersgruppe galt das größte Interesse den Themen Immobilien und Hausbau. Danach folgten Arbeitsgesetz, Liebe und Heirat sowie Uniaufnahme.

Während dessen interessierten sich die Frauen in ihren 40ern am meisten für die Frage der Uniaufnahme. Auf Platz 2 folgt Traum und Traumdeutung, auf Platz 3 Lieferdienste und auf Platz 4 Saju und Gunghap. Das Schlagwort Uniaufnahme, das bei den Männern in ihren 40ern an vierter Stelle stand, belegte bei den Frauen in der gleichen Altersschicht Rang 1.

Dies scheint auch einen Zusammenhang damit zu haben, dass sich die Frauen über 60 Jahre am meisten für die Frage Liebe und Heirat interessieren. Dies kann so analysiert werden, dass Frauen der Frage bezüglich der Ausbildung und Heirat ihrer Kinder größere Aufmerksamkeit schenken als ihre Männer.

Man kann auch durch hervorstehende Schlagwörter die Interessen der jeweiligen Altersgruppen ablesen. Bei den männlichen Teens stand das Onlinespiel League of Legends mit 13% an vierter Stelle. Bei den Männern in ihren 20ern stand das Schlagwort Schuhe mit 19% an vierter Stelle. Bei den Männern in ihren 50ern und 60ern belegte das Schlagwort Gartenbau jeweils Rang 1. Bei den Männern über 60 Jahre stand das Schlagwort Protestantismus mit 26% auf Platz 2.

Bei den weiblichen Jugendlichen tauchte mit 13% auf Platz 4 das Schlagwort Fernsehstars und Entertainer neu auf. Frauen in der Altersgruppe zwischen 20 und 49 Jahren interessierten sich gemeinsam für Saju, Gunghap, Traum und Traumdeutung. Bei den Frauen über 60 Jahre belegte das Schlagwort Handtasche mit 22% Rang 2 und das Schlagwort Computer-Bauteile mit 18% Rang 4.