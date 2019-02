Hyundai Heavy Industries will Daewoo Shipbuilding übernehmen

ⓒYONHAP News

Der Plan, den Schiffbauer Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) an Hyundai Heavy Industries zu veräußern, wird positiv bewertet.





Nach einem drastischen Auftragsrückgang in der Schiffbaubranche ist eine Erholung eingetreten, die Umstrukturierung wurde bis zu einem gewissen Grad umgesetzt. Mit der Einigung würde ein riesiges Schiffbauunternehmen mit einem überwältigenden Marktanteil entstehen, was Synergieeffekte für die Wettbewerbsfähigkeit erwarten lässt.





Die Hyundai Heavy Industries Group hat drei Tochterunternehmen in der Schiffbaubranche: Hyundai Heavy Industries, Hyundai Samho Heavy Industries und Hyundai Mipo Dockyard. Die Gruppe ist mit Stand von Ende 2018 Spitzenreiter am Weltmarkt mit einem offenen Auftragsvolumen von 11,14 Millionen gewichteten Tonnen (CGT) und einem Anteil von 13,9 Prozent. DSME folgt mit 5,84 Millionen CGT und 7,3 Prozent Anteil auf Platz zwei. Das heißt, dass durch die Übernahme von Daewoo durch Hyundai ein Mammutkonzern mit über 21 Prozent Anteil entstehen würde.





Nicht nur beim Umfang, sondern auch in technischer und geschäftlicher Hinsicht werden Synergieeffekte erwartet. Letztes Jahr rückten Südkoreas Werften erstmals seit sieben Jahren wieder an die Spitze beim Auftragsvolumen vor. Das weltweite Auftragsvolumen hatte ein ähnliches Niveau wie im Vorjahr, während südkoreanische Schiffbauer viele Aufträge an Land ziehen konnten. Der Grund ist ihre Technologie. Sie erhielten viele Aufträge für Schiffe mit hohem Mehrwert. Die Aufträge für 65 von insgesamt 69 bestellten LNG-Schiffen gingen an koreanische Schiffbauer. Angesichts der zunehmenden Energieexporte der USA und der umweltfreundlichen Energiepolitik Chinas wird erwartet, dass LNG-Schiffe beständig in Auftrag gegeben werden. Zudem kann weitgehend verhindert werden, dass die Konkurrenz unter einheimischen Unternehmen die Preise nach unten zieht.





Andererseits gibt es viele Schwierigkeiten, die bewältigt werden müssen. Dazu zählt der Widerstand der Gewerkschaften beider Konzerne. Die Gewerkschaft von DSME kündigte einen heftigen Arbeitskampf an. Eine Übernahme durch ein Unternehmen in derselben Branche werde unvermeidlich eine personelle Umstrukturierung zur Folge haben, betont sie.