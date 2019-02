Investitionsvertrag für Gwangju Jobprojekt unterzeichnet

ⓒYONHAP News

Das Gwangju Jobprojekt stellt einen neuen Versuch der Schaffung von Arbeitsplätzen dar. Eine Gebietskörperschaft und ein Unternehmen wollen hierbei durch die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens Arbeitsplätze schaffen. Das Projekt sieht vor, dass die Stadt Gwangju und Hyundai Motor in eine gemeinsame Firma investieren. Hyundai wird ein Mini-SUV-Modell mit weniger als 1.000 Kubikzentimetern Hubraum entwickeln und die neue Firma mit der Produktion beauftragen. Die Stadtverwaltung wird Zuschüsse und Steuervorteile gewähren, um eine frühzeitige Stabilisierung des Geschäfts und dessen Nachhaltigkeit zu fördern. Eine geplante Fabrik soll im zweiten Halbjahr 2021 in Betrieb genommen werden. Dort sollen 100.000 Einheiten im Jahr produziert werden.





Das durchschnittliche Einstiegsgehalt der Mitarbeiter der neuen Firma wird 35 Millionen Won (31.400 Dollar) im Jahr bei 44 Wochenarbeitstunden betragen. Nach einer Studie durch externe Experten soll ein fortgeschrittenes Lohnsystem mit einem höheren Anteil des Grundgehalts eingeführt werden. Der Lohn ist zwar im Brachenvergleich niedriger. Jedoch soll dies durch Anreize der Regierung und Stadt ergänzt werden, damit ein angemessenes Lohnniveau verwirklicht wird. Durch Fördermaßnahmen auf dem Gebiet Wohnung, Verkehr, Bildung, Medizin und Kultur werde das reale Einkommensniveau gesteigert, heißt es. Die Entscheidungen eines sogenannten Beratungsgremiums für die Koexistenz von Arbeitnehmern und -gebern werden weiter gelten, bis in der Fabrik insgesamt 350.000 Autos vom Band gelaufen sind. Das heißt, dass Tarifverhandlungen bis dahin ausbleiben werden.





Durch das Projekt werden schätzungsweise 12.000 Arbeitsplätze unmittelbar und mittelbar entstehen. An das Projekt sind die Erwartungen geknüpft, dass damit ein Durchbruch für die einheimische Automobilbranche herbeigeführt wird. Hyundai kann auf die Verbesserung der Geschäftslage hoffen, weil es zu geringen Kosten Fertigautos in Südkorea produzieren kann. Das Jobmodell könnte sich nicht nur in der Automobilbranche, sondern in weiteren Branchen als ein Modell für die Koexistenz von Arbeitnehmern und -gebern durchsetzen. Das ist der Grund, warum die Zentralregierung das Gwangju Jobprojekt aktiv unterstützt.





Jedoch lehnen die Gewerkschaft von Hyundai Motor und der Gewerkschaftsdachverband KCTU das Projekt kategorisch ab. Ein Autowerk mit Jahreskapazitäten von 100.000 Autos sei nicht wirtschaftlich und könne daher nicht nachhaltig sein. Das werde schließlich zu Lohnsenkungen in der Autobranche führen und langfristig zum Rückgang der Zahl der Arbeitsplätze, behaupten sie.