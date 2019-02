US-Notenbank friert Leitzins ein

ⓒYONHAP News

De US-Zentralbank (Fed) hat den Leitzins eingefroren.





Auf seiner Sitzung am 29. und 30. Januar entschied der Offenmarktausschuss (FOMC) der Fed, den Leitzins in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent zu belassen. In der Erklärung der Fed zum Zinsentscheid wurde auf die übliche Formulierung „graduelle Anhebung“ verzichtet. Stattdessen versicherte die Notenbank einen „geduldigen“ Ansatz. Sie signalisierte damit, vorerst eine Pause bei den regelmäßigen Zinsschritten einlegen zu wollen.





Bemerkenswert ist auch der Hinweis der Notenbank, sie werde bei Bedarf ihre Bilanzschrumpfung überdenken. Seit 2015 baut die Fed die Bilanzsumme in monatlichen Abständen ab, indem sie Anleihen verkauft oder ausgelaufene Anleihen in ihrem Bestand nicht ersetzt. Die Bilanzkürzung galt als Belastung für den Aktienmarkt.





Die Entscheidung der Notenbank beflügelte die Aktienmärkte und sorgte auch beim Wert der Währungen der aufstrebenden Länder für einen Aufwärtstrend.





Für Südkorea bedeutet dies eine einstweilige Befreiung von der Zinslast. Der Leitzins in Südkorea war über zehn Jahre lang höher als in den USA. Seit der Wende im März letzten Jahres vergrößerte sich der Abstand mit jeder Zinsanhebung der USA. Die südkoreanische Zentralbank hatte sich somit unter Druck gesetzt gefühlt, ihrerseits einen Zinsschritt vorzunehmen. Der Chef der Bank of Korea, Lee Ju-yeol sagte, der Kurswechsel in der Geldpolitik der Fed werde die Geldpolitik Südkoreas und vieler anderer Länder beeinflussen. Auch gibt es die Erwartung einer Belebung des seit Jahresende rückläufigen Exports.