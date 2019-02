Weiteres Opfer der Sexsklaverei durch Japan tot

ⓒYONHAP News

Ein weiteres Opfer der von Japan verantworteten Sexsklaverei im Zweiten Weltkrieg ist verstorben.





Kim Bok-dong starb am Montag im Alter von 92 Jahren.





Kim wurde 1926 in Yangsan, in der Provinz Süd-Gyeongsang, geboren. Im Alter von 14 Jahren wurde sie vom japanischen Militär rekrutiert und in japanischen Soldatenbordellen in verschiedenen asiatischen Ländern über Jahre hinweg vergewaltigt. Nach dem Krieg wurde sie in ein amerikanisches Gefangenenlager gebracht. Erst 1947 konnte sie nach Korea zurückkehren.





Kim Bok-dong gab sich 1992 in der Öffentlichkeit als Opfer der Sexsklaverei zu erkennen. Gemeinsam mit Kim Hak-sun, die ein Jahr davor als erste sogenannte Trostfrau ihr Schweigen brach, war sie das Gesicht der Kampagne zur Bekanntmachung der Schäden durch die Sexsklaverei des japanischen Militärs.





Als Menschenrechtsaktivistin bereiste sie viele Länder und erzählte ihre Lebensgeschichte. 1992 sagte sie bei einer Konferenz für die Solidarität Asiens bei der Lösung der Trostfrauenfrage über die Greueltaten durch Japan aus. 1993 sprach sie bei der Weltmenschenrechtskonferenz in Wien über die Schäden, die Opfer der Sexsklaverei erleiden mussten.





Für ihre Aktivitäten wurde sie vom Stadtparlament der kalifornischen Stadt Glendale mit dem Preis der mutigen Frau ausgezeichnet. Die französische Nachrichtenagentur AFP zählte sie zu den 100 für die Freiheit kämpfenden Helden der Welt.





Am selben Tag verstarb vor Kim ein weiteres Opfer der Sexsklaverei. Von den offiziell registrierten ehemaligen Sexsklavinnen sind damit nur noch 23 am Leben.