Regierung beschließt Wegfall von Machbarkeitsstudie für einige Großprojekte

Die Regierung hat am Dienstag bei einer Kabinettssitzung beschlossen, 23 von Städten und Provinzen beantragte Projekte von einer vorläufigen Machbarkeitsstudie zu befreien.

Das gesamte Volumen der von der Prüfung befreiten Projekte beträgt 24,1 Billionen Won (21,6 Milliarden Dollar).





Der vierte Fünfjahresplan für eine ausgeglichene Entwicklung des Staates sieht vor, dass zum Zwecke der Überwindung der extremen Zentrierung auf die Hauptstadt, öffentliche Projekte, von denen ein großer wirtschaftlicher Synergieeffekt erwartet wird, vorrangig berücksichtigt werden.





In die Projekte werden über einen Zeitraum von zehn Jahren staatliche Geldmittel in Höhe von 18,5 Billionen Won (16,5 Milliarden Dollar) investiert. Den Rest sollen die Kommunen und der private Sektor stemmen. Etwa ein Fünftel wird in die Forschung und Entwicklung für die Förderung von regionalen strategischen Industrien investiert. Die übrigen Mittel fließen in die Infrastruktur.





Die Projekte umfassen die Erweiterung der Infrastruktur zur Unterstützung der regionalen Industrie, den Aufbau eines Verkehrs- und Logistik-Netzes über das die landesweiten Einzugsgebiete verbunden werden sollen, und die Verbesserung der Lebensqualität der lokalen Bevölkerung. Dazu gehören die Bereiche Umwelt, medizinische Behandlung und Verkehr.





Bürgerorganisationen protestieren, die Regierung wolle einen Boom in der Baubranche herbeiführen und auf diesem Wege die Konjunktur beleben. Der Rückgang von Investitionen in die Baubranche war einer der Hauptgründe für den Einbruch des Wirtschaftswachstums von 3,1 auf 2,7 Prozent im vergangenen Jahr. Infolgedessen hatten sich auch die Beschäftigungsdaten weiter verschlechtert.