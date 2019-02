Provinzgouverneur im Skandal um Online-Medienmanipulation zu Haftstrafe verurteilt

ⓒYONHAP News

Kim Kyoung-soo, Gouverneur der Provinz Süd-Gyeongsang, ist wegen der Verwicklung in einen Skandal um Online-Medienmanipulation zu einer Haftstrafe verurteilt worden.





Das Bezirksgericht Seoul Zentral sprach in einem Urteil am Mittwoch den Angeklagten in allen gegen ihn erhobenen Punkten für schuldig. Wegen des Vorwurfs der Betriebsgefährdung verurteilte ihn das Gericht zu zwei Jahren Haft. Wegen des Vorwurfs der Verletzung des Gesetzes zu Wahlämtern erhielt Kim eine Haftstrafe von zehn Monaten auf Bewährung. Sollte die Berufungsinstanz das Urteil bestätigen, muss Kim auch sein Amt als Provinzgouverneur niederlegen.





Kim soll unmittelbar vor den Präsidentschaftswahlen im Mai 2017 einer Gruppe um den als Druking bekannten Blogger angeordnet haben, Kommentare zu Nachrichten im Internet zu manipulieren. Weiter soll er einem Vertrauten von Druking das Amt des Generalkonsuls von Sendai versprochen haben, wenn die Online-Manipulation bis zu den Komunalwahlen im Juni fortgesetzt werde.





Im Kern des Streits steht die Frage, ob der Provinzgouverneur im Büro von Druking einer Präsentation der Manipulationssoftware „King Crab“ beigewohnt hatte. Kim wies diese Anschuldigung zurück. Das Gericht kam jedoch aufgrund von Aufzeichnungen des Dialogs zwischen Kim und Druking in einem geschlossenen Chatraum zu dem Schluss, dass Druking die Software dem Angeklagten vorgeführt hatte.





Die Regierungspartei Minjoo Partei Koreas sieht in dem Urteil eine Vergeltung. Sie weist darauf hin, dass der zuständige Richter ein Sekretär des verhafteten früheren Chefrichters des Obersten Gerichtshofs Yang Seung-tae gewesen sei.





Von der Opposition heißt es, durch die Manipulation der öffentlichen Meinung habe die Demokratie einen schweren Schaden erlitten. Das Urteil sei deshalb nur selbstverständlich.