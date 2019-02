Internationale Anleger investieren im Januar an Südkoreas Börse mehr als in anderen führenden Schwellenländern

ⓒYONHAP News

Im neuen Jahr kaufen ausländische Anleger weiterhin südkoreanische Aktien. Die Tendenz ist gegenteilig zur Situation im letzten Jahr. Damals hatten ausländische Anleger am südkoreanischen Wertpapiermarkt Aktien im Wert von 5,7 Billionen Won (fünf Milliarden Dollar) verkauft. Es war das erste Mal seit drei Jahren, dass Ausländer an der südkoreanischen Börse mehr Aktien verkauft als gekauft hatten. Der Leitindex Kospi verlor dabei mehr als 17 Prozent. Im neuen Jahr kamen jedoch die ausländischen Anleger wieder zurück und trugen dazu bei, dass der Kospi um mehr als sieben Prozent zulegte.





Für die Rückkehr internationaler Anleger werden hauptsächlich drei Gründe genannt: Erstens lautet der globale Trend derzeit „Money Move“. Dabei spielten die Erwartungen für eine Entspannung in dem Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die Anzeichen für eine Lockerung der Sparpolitik, darunter die Einfrierung des Leitzins durch die US-Notenbank Fed, eine Rolle. Es wird erwartet, dass die USA eine Weile lang ihre Zinsen einfrieren werden. Es bestehen zudem hohe Erwartungen an Chinas Maßnahmen zur Konjunkturbelebung. Demnach bevorzugen Anleger immer stärker Investitionen in riskante Vermögenswerte. Kapital an globalen Börsen fließt zunehmend in Schwellenländer.





Der zweite Grund ist eine eventuelle Konjunkturerholung in der Halbleiterbranche. Wegen des Überangebots und des Preisrückgangs schrumpften Südkoreas Halbleiterexporte seit Ende letzten Jahres. Jedoch wird erwartet, dass sich dank der Nachfrageerholung infolge des Preisfalls die Halbleiterkonjunktur im zweiten Halbjahr wieder erholen wird. Aus diesem Grund kauften ausländische Anleger Aktien von Samsung Electronics und SK Hynix, beides Halbleiter-Giganten, im Wert von mehr als zwei Billionen Won. Ihre Aktienkurse zogen allein in diesem Jahr um über 17 beziehungsweise 21 Prozent an.





Der dritte Grund ist die Attraktivität von unterbewerteten Aktien. Ausländer kaufen zu Jahresanfang intensiv Aktien in Südkorea und Taiwan. Beide Länder wurden vom US-chinesischen Handelsstreit hart getroffen. Dementsprechend stark verloren ihre Börsen im Vorjahr. Deshalb herrscht nun eine große Euphorie für scheinbar unterbewertete Aktienkurse.