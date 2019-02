Vereinigungsminister nimmt an Gedenkritual getrennter Familien teil

ⓒ KBS News





Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon hat heute beim Ritual „Manghyang-Gyeongmoje“ versprochen, größere Bemühungen zu unternehmen, um den Austausch zwischen in beiden Koreas lebenden, getrennten Familien voranzutreiben.

„Manghyang-Gyeongmoje“ stellt eine gemeinsame Zeremonie von Menschen, deren Heimat Nordkorea ist, zur Ehrung ihrer Vorfahren zum Mond-Neujahr dar. Die Zeremonie findet auf einer Ritualstätte hinter dem Pavillon Imjingak in der Grenzstadt Paju in der Provinz Gyeonggi statt. Imjingak ist eine der Stätten, von wo aus man in Südkorea Nordkoreas Territorium am nächsten beobachten kann. Imjingak liegt nur sieben Kilometer südlich von der militärischen Demarkationslinie und befindet sich am Grenzfluss Imjin. Aus diesem Grund errichtete Südkorea dort im Jahr 1972 für Menschen, die im derzeitigen Nordkorea geboren wurden, den Pavillon Imjingak.

Es wurden hohe Erwartungen gehegt, dass zum diesjährigen Mond-Neujahr ein Wiedersehen getrennter Familien und sogar Heimatbesuche zustande kommen könnten. Denn Verhandlungen über die nordkoreanische Nuklearfrage wurden bereits eingeleitet und auch die innerkoreanische Kooperation in verschiedenen Bereichen nun beschleunigt. Der Austausch zwischen den getrennten Familien verlief jedoch wider Erwartung nicht reibungslos. Es kam nämlich kein Familientreffen anlässlich des Mond-Neujahrs zustande. Ein Videotreffen wird voraussichtlich erst in einem oder zwei Monaten möglich sein.

Der Grund sind die internationalen Sanktionen gegen Nordkorea. Die Anlagen für Videotreffen getrennter Familien wurden seit 2007 nicht mehr genutzt, daher müssen sie instand gesetzt werden. Die Lieferung von hierfür benötigten Geräten an Nordkorea ist erst möglich, wenn eine Ausnahme von den Sanktionen gewährt ist. Eine in Nordkorea gebaute Einrichtung für Familientreffen wurde nach deren Fertigstellung im Jahr 2008 de facto nicht mehr betreut, daher kann sie im aktuellen Zustand nicht genutzt werden. Die USA oder die Vereinten Nationen sprechen sich zwar nicht gegen eine Sanktionsausnahme für Videotreffen zwischen getrennten Familien aus. Es gibt jedoch verschiedene Verfahrensprobleme.

Wie verlautete, diskutiere die südkoreanische Regierung derzeit mit den USA und der UNO über die Angelegenheit. Es wird erwartet, dass erst im März ein Videotreffen oder ein direktes Treffen getrennter Familien ermöglicht werden kann.