Parteien fordern höheren Orden für Unabhängigkeitskämpferin Yu Gwan-sun

Die Unabhängigkeitskämpferin Yu Gwan-sun ist quasi ein Symbol der Bewegung des ersten März, einer Unabhängigkeitsbewegung in Korea. Die Bewegung jährt sich dieses Jahr zum 100. Mal.

Die Bewegung des ersten März war eine landesweite, gewaltlose Widerstandsbewegung gegen die tyrannische japanische Kolonialherrschaft. Sie war zudem die erste groß angelegte Unabhängigkeitsbewegung innerhalb einer Kolonie, die von einer Siegermacht im Ersten Weltkrieg besetzt wurde. Die Bewegung des ersten März begann am 1. März 1919 in sechs Städten, darunter Seoul und Pjöngjang, und weitete sich danach auf das gesamte Korea aus. Die Demonrstationen dauerten mehere Monate an und verliefen friedlich. Dabei wurde die Unabängigkeit Koreas erklärt, die Teilnehmer riefen mit der Flagge Taegeukgi in der Hand aus, „Es lebe die Unabhängigkeit!“.

Die japanischen Kolonialherren schlugen die Bewegung mit grausamer Gewalt nieder. Sie schossen ziellos auf Demonstraten. Laut statistischen Daten kamen innerhalb von drei Monaten nach dem Beginn der Bewegung über 7.000 Menschen im Zuge der Niederschlagung ums Leben. Japan inhaftierte zahlreiche Demonstrationsteilnehmer sowie Unabhängigkeitskämpfer und folterte sie. Viele wurden hingerichtet. Etliche Kirchen und Schulen, wo Demonstrationen stattfanden, und auch private Wohnhäuser wurden in Brand gesetzt.

Yu Gwan-sun wurde im Jahr 1902 in Mokcheon in der Provinz Süd-Chungcheong geboren. Sie besuchte auf Empfehlung eines Missionars die Ewha-Schule in Seoul, das erste moderne private Bildungsinstitut für Mädchen und Frauen in Korea. Yu nahm mit ihren Mitschülerinnen aktiv an der Bewegung des ersten März teil. Nach der Rückkehr in ihre Heimat initiierte sie dort Demonstrationen. Bei einer Demonstration am Aunae Markt in Cheonan am 1. April wurden 19 Menschen einschließlich Yus Eltern getötet. Yu wurde als führende Person der Demonstration festgenommen und zu drei Jahren Haft veruteilt. Sie saß im Gefängnis Seodaemun in Seoul und führte auch dort Protestbewegungen durch. An den Folgen der Folter starb sie am 28. September 1920.

Personen, die zur Unabhängigkeit Koreas beigetragen hatten, wird der Verdienstorden für Staatsgründung verliehen, der in fünf Klassen eingeteilt ist. Yu wurde mit der „Unabhängigkeitsmedaille“, dem Orden der dritten Klasse, ausgezeichnet.