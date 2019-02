Bericht: Wirtschaftslage in Südkorea besser als in anderen Industrienationen beim Erreichen von 30.000 Dollar Pro-Kopf-Einkommen

ⓒ KBS News

Das Hyundai Forschungsinstitut hat in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht positive Faktoren inmitten der negativen Wirtschaftsbedingungen im In- und Ausland aufgezählt.





Das Hauptergebnis lautete, dass die aktuelle Wirtschaftslage in Südkorea günstig verglichen mit der Situation anderer Industrienationen sei, als deren Pro-Kopf-Einkommen 30.000 Dollar erreichte. Das Institut verglich Südkorea mit sechs weiteren Ländern, darunter auch den USA. Demnach hat Südkorea eine höhere Wachstumsrate, eine niedrigere Arbeitslosenquote und eine günstigere Inflationsrate als vergleichbare Länder aufzuweisen. Beim Wirtschaftswachstum innerhalb von fünf Jahren vor und nach dem Erreichen der 30.000-Dollar-Marke zeigt Südkorea mit 2,8 Prozent im Schnitt eine höhere Wachstumsrate als Japan, Frankreich, Deutschland und Italien. Bei der Arbeitslosenquote und Inflationsrate verfügten jeweils nur Japan und Großbritannien über einen niedrigeren Wert als Südkorea.





In dem Bericht wurden die solide Devisenlage und der Überschuss in der Leistungsbilanz als wichtige positive Faktoren genannt. Südkorea verfügte Ende 2018 mit 403,7 Milliarden Dollar über den achtgrößten Devisenvorrat der Welt. Das Verhältnis der kurzfristigen Auslandsanleihen zu den Devisenreserven sank im dritten Quartal 2018 auf 31,7 Prozent. Das Land verzeichnete kontinuierlich einen Leistungsbilanzüberschuss. Diese Tendenz wird voraussichtlich anhalten, da ein drastischer Ölpreisanstieg eher unwahrscheinlich ist.





Die Regierungspolitik zur Verbesserung der Vitalität der Wirtschaft wurde in dem Bericht ebenfalls positiv bewertet. Externe Bedingungen seien zwar ungünstig. Jedoch könne die Wirtschaftsdynamik zurückgewonnen werden, weil die Regierung Maßnahmen zur Verbesserung der Wachstumsrate wie die Förderung privater Investitionen beständig ergreife, hieß es.





Ein weiterer positiver Faktor ist eine mögliche Konjunkturbelebung dank der expansiven Fiskalpolitik. Der Staatshaushalt für dieses Jahr stieg um 9,5 Prozent im Vorjahresvergleich. Die Zunahme der Staatsausgaben werde nicht nur zur Verbesserung der Beschäftigungslage führen, sondern auch eine abrupte Abkühlung der Baukonjunktur abwenden.





Die diesjährige Wirtschaftsaussicht ist allerdings ungünstig. Die Konjunktur bei Halbleitern, Südkoreas größtem Exportschlager, ist nicht gut. In den meisten führenden Industrienationen droht ein Konjunkturabschwung. Aus diesem Grund senkte die südkoreanische Zentralbank im Januar ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr von 2,7 auf 2,6 Prozent.