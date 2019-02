US-Sonderbeauftragter Biegun für Arbeitsgespräche in Pjöngjang eingetroffen

ⓒYONHAP News

Der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Stephen Biegun, ist für Arbeitsgespräche in Pjöngjang eingetroffen. Das vielleicht Bemerkenswerteste der heutigen Arbeitsgespräche ist die Tatsache, dass Pjöngjang der Tagungsort ist. Es wird davon ausgegangen, dass sich beide Seiten auf die Koordinierung von Themen im Vorfeld des zweiten Gipfels konzentrieren werden.





Biegun sagte am 31. Januar, dass er bei Arbeitsgesprächen mit Nordkorea über konkrete detaillierte Ziele sowie eine Roadmap für die Verhandlungen diskutieren wolle. Dabei erwähnte er die „Zerstörung sämtlicher Anlagen zur Plutonium- und Urananreicherung und plus Alpha“. Mit „plus Alpha“ sind die Zerstörung der Einrichtungen im Atomkomplex in Yongbyon einschließlich der Urananreicherungsanlage sowie darüber hinaus gehende Maßnahmen gemeint. Biegun teilte mit, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gegenüber US-Außenminister Mike Pompeo bei dessen Nordkorea-Besuch im vergangenen Oktober die Bereitschaft für solche Maßnahmen erklärt habe.





Bezüglich einer Roadmap für die Verhandlungen legte Biegun drei Stufen vor: Nordkorea muss zuerst die Einrichtungen in Yongbyon und weitere Anlagen zur Plutonium- und Urananreicherung abschaffen. In der zweiten Phase muss Nordkorea seine Atomprogramme umfassend melden, und Inspektionen sowie die Überprüfung durch ausländische Experten müssen ebenfalls erfolgen. Zudem müssen sämtliche spaltbaren Stoffe sowie Waffen, Raketen und Startrampen als auch andere Massenvernichtungswaffen zerstört werden.





Zugleich bestätigte Biegun die Position, dass die Vereinbarungen zwischen Nordkorea und den USA gleichzeitig und parallel umgesetzt würden. Diesbezüglich nannte er die Vertrauensbildung zwischen Nordkorea und den USA, die Verbesserung ihrer bilateralen Beziehungen, den Aufbau eines dauerhaften Friedensregimes auf der koreanischen Halbinsel und die Unterstützung von Investitionen in Nordkorea zu einem angemessenen Zeitpunkt.





Mit großer Aufmerksamkeit wird verfolgt, ob beiden Ländern diesmal eine Annäherung bezüglich einer Lockerung der Nordkorea-Sanktionen gelingen wird. Nordkorea fordert beständig die Sanktionslockerung, während die USA betonen, dass dem die Denuklearisierung vorausgehen muss.





Es ist das erste Mal, dass ein Verhandlungsführer der USA für Arbeitsgespräche mit Nordkorea über Südkorea nach Pjöngjang reiste. Das zeigt offenbar, dass Washington stark dazu entschlossen sei, seine Forderung nach Maßnahmen zur Denuklearisierung durchzusetzen.