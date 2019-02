Die koreanische Agentur zur Zertifizierung veganer Produkte

© VEGAN

Heute wollen wir Ihnen die koreanische Agentur für die Vegan-Zertifizierung und Dienste vorstellen. Es ist die erste Stelle dieser Art, die offiziell vegane Produkte in Korea zertifiziert. Zum Thema sagt Behördenchefin Hwang Young-hee:





Die koreanische Agentur für Vegan-Zertifizierung und Dienste wurde im März 2018 gegründet. Sie ist am Hanyang-Institut für Technologie auf dem Campus der Hanyang-Universität angesiedelt. Ihre wichtigste Aufgabe ist die Zulassung veganer Produkte. Damit sind Lebensmittel oder kosmetische Produkte gemeint, die keine Stoffe tierischen Ursprungs im gesamten Prozess der Herstellung, Verarbeitung und des Kochens enthalten. In einem weiteren Sinn bezieht sich vegan auch auf die relevante Kultur und auf Menschen, die einen veganen Lebensstil in die Praxis umsetzen. Im Juni des vergangenen Jahres baten wir das Ministerium für Nahrungsmittel- und Arzneimittel-Sicherheit darum, uns als Vegan-Zertifizierungsbehörde anzuerkennen. Auch beantragten wir ein neues Handelszeichen. Im Juli besuchten wir bekannte Vegan-Zulassungsbehörden wie die Vegan Society and the Vegetarian Society in Großbritannien, um über die Forschung des Markts für vegane Produkte zu diskutieren. Im August verschärften wir das Zulassungsverfahren, indem wir Tests zur Aufspürung von tierischen Genen hinzufügten, das ist eine Testreihe, die die meisten Behörden nicht durchführen.





Veganer sind die strikteste Gruppe von Vegetariern:





Umweltprobleme sowie ethische und soziale Fragen werden weltweit immer wichtiger. Es gibt natürlich keine klare Antwort auf die Probleme, doch denke ich, dass es eine bedeutungsvolle Alternative sein kann, sich vegan zu ernähren. Nach Berichten des britischen Magazins The Economics könnte 2019 das Jahr der Veganer werden. Internationale Investoren stecken kontinuierlich Geld in Lebensmittelprodukte, die Fleisch ersetzen können. Korea verfügt über verschiedene traditionelle Nahrungsprodukte auf Pflanzenbasis, und der vegane Markt hat genug Raum zum Wachstum. Korea kann zum Beispiel Tempel-Essen als Spezialitäten-Küche entwickeln. Der Veganismus begann in Europa als neuer Lebensstil, aber ich bin mir sicher, dass er sich in Korea facettenreicher entwickelt werden kann.





Nach einer Umfrage in den USA im Jahr 2015 waren nur 3,4 Prozent der Verbraucher Vegetarier, und von ihnen ernährten sich nur 0,4 Prozent vegan. Eine ähnliche Studie drei Jahre später zeigte, dass 25 Prozent der Befragten im Alter zwischen 20 und 30 einem vegetarischen Lebensstil folgen:





Es ist schwierig für Verbraucher, zu erkennen, ob ein bestimmtes Lebensmittel tierische oder pflanzliche Inhaltsstoffe enthält, wenn sie bloß auf die Kennzeichnung des Produkts schauen. Es gibt zum Beispiel zwei Arten von Glyzerin, eine, die aus tierischem Fett gemacht wird, und eine andere aus Pflanzenöl. Unternehmen zögern, ihre Geschäftsinformationen im Detail zu enthüllen. Wenn das Wort „Mischung“ erscheint, ist es sogar noch schwieriger, herauszufinden, was hineingemischt wurde. Die Zertifizierungsagentur will Klarheit schaffen. Falls eine dritte Institution, also weder die Produzenten, noch die Konsumenten, vegane Produkte genehmigen, verwenden die Unternehmen die Zertifizierung auch als Marketinginstrument.





Die Auszeichnung eines veganen Produkts erlaubt es den Verbrauchern, ihre Wahl mit einem größeren Sinn für die Umwelt zu treffen:





Am 8. November 2018 wurde die Agentur vom Ministerium für Ernährungs- und Arzneimittelsicherheit in Übereinstimmung mit den Standards zur Auszeichnung von Nahrungsmittel- und Tierprodukte als Zertifizierungsstelle für vegane Erzeugnisse anerkannt. Es gab früher vier ausländische Institutionen mit der gleichen Beglaubigung, und wir waren die erste einheimische Agentur, die die offizielle Genehmigung für die Zertifizierung von veganen Produkten erhielt. Wir wollen im März zusammen mit dem koreanischen Vegetarier- und Veganer-Verband sowie der koreanischen Gesellschaft für Agro-Fischerei und Lebensmittelhandel an der Handelsmesse VeggieWorld in Hongkong teilzunehmen. Wir wollen die Veranstaltung nutzen, die koreanischen Exporte von veganen Produkten zu fördern und die Veganer-Kultur in Korea bekannt zu machen





Die Agentur vergibt das “Vegan-Label” in verschiedenen Bereichen, Gesundheitsnahrungsmittel und importierte Produkte eingeschlossen:





Sobald ein Produkt als vegan zertifiziert ist, posten wir es auf unserer Website und im sozialen Netz. Bisher haben wir veganen Joghurt, Sojamilch, Reiskuchen, Schokolade und Kimchi von lokalen Produzenten ausgezeichnet. Andere Produkte sind Gesundheitsnahrung, importierte Produkte und Kosmetika. Wir wollen den Bereich der Zertifizierung ausweiten und die Verteilungswege sowie die Tourismusindustrie ausloten, um die vegane Kultur stärker zu fördern.