Der wirtschaftliche Erfolg der K-Popgruppe BTS

© Big Hit Entertainment

Die K-Pop-Gruppe BTS, auch als Bangtan Boys bekannt, feiert weltweite Popularität. Die Band gilt als die Nummer eins in der K-Pop-Geschichte. Was trägt die Beliebtheit der Gruppe zur koreanischen Wirtschaft bei? Dazu sagt der Forscher Oh Joon-beom vom Hyundai Forschungsinstitut, das einen Bericht mit dem Titel “Wirtschaftliche Effekte durch BTS” veröffentlicht hat:





BTS hatten ihr Debüt im Jahr 2013. Seit 2017 erlangten sie enorme Popularität unter Teenagern und Menschen über 20 in der ganzen Welt. Im vergangenen Mai erreichte ihr Song „Fake Love“ auf Anhieb Platz 10 in der wöchentlichen Billboard Hot 100-Hitparade. Es war die höchste Charts-Position, die der Hit einer K-Popband in den USA erreicht hat. Auch landete das Album der Gruppe an der Spitze der Billboard 200 Album-Charts. Die weltweite Popularität zeigt sich auch an der Zahl der Suchanfragen auf Google und der YouTube-Ansichten. Laut der Statistik über Google-Trends hat sich die Online-Suche für BTS auf der ganzen Welt rasch erhöht. Die K-Pop-Mega-Band hatte bis zum Dezember 2018 14 Musikvideos mit mehr als 100 Millionen YouTube-Clicks. Kurz, BTS genießen eine phänomenale Beliebtheit, die kein anderer Star der koreanischen Welle, oder Hallyu, erreicht hat.





Im vergangenen Jahr standen BTS zweimal ganz oben in den Billboard 200-Charts. Auch waren sie im Oktober die erste koreanische Band, die im Citi Field-Stadion in New York auftrat, wo schon große Stars wie Paul McCartney auf der Bühne waren. BTS traten vor ausverkauftem Haus mit 40.000 Fans auf:





Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für BTS ist, dass die Songtexte die eigenen Geschichten der Bandmitglieder und Probleme von Jugendlichen erzählen, so dass sie vor allem Fans im Teenage-Alter oder in ihren Zwanzigern ansprechen. Alle BTS-Mitglieder komponieren Musik und schreiben Liedtexte. Ein anderer Grund für die immense Popularität der Gruppe ist ihre aktive Kommunikation mit den Fans und Internetnutzern. Noch vor ihrem Debüt posteten die BTS-Mitglieder Szenen ihrer Tanz-Choreographien und aus ihrem täglichen Leben im sozialen Netz, um ein Band der Sympathie mit den Zuhörern zu schaffen. Nach ihrem Debüt bauten sie ihre Kommunikation mit den Fans über Twitter und YouTube aus.





BTS-Fans, die mittlerweile auch ARMY genannt werden, glauben an die “Botschaften“ ihrer Idole. Viele schreiben, dass ihnen die Songs der Band geholfen hätten, emotionale Wunden zu überwinden. Im vergangenen September verbreiteten sie in einer Rede bei der UN-Vollversammlung das Motto „Love Yourself“ als Botschaft. BTS liefern auch einen Beitrag zur koreanischen Wirtschaft:





Es wird berichtet, dass die Zahl der ausländischen Touristen in Korea um 0,45 Prozentpunkte steigt, wenn sich die Popularität von BTS um einen Punkt erhöht. Es wird geschätzt, dass seit dem Banddebüt 2013 jährlich 796.000 Ausländer wegen BTS Korea besucht haben. Die Exporte in Verbindung mit BTS haben 1,1 Milliarden Dollar erreicht, 233 Millionen Dollar in Kleidung, 426 Millionen Dollar in Kosmetika und 456 Millionen Dollar in Lebensmittelprodukten eingeschlossen. Mit anderen Worten, BTS waren für 7,6 Prozent der Gesamtzahl an ausländischen Touristen, die 2017 Korea besucht haben, und für 1,7 Prozent der koreanischen Konsumentenexporte verantwortlich.





Das Hyundai Forschungsinstitut schätzt den Wert des jährlichen Effekts zur Anreizung der Produktion durch BTS auf 3,6 Milliarden Dollar. Das entspräche in etwa dem Umsatzvolumen von 26 mittelgroßen koreanischen Unternehmen im Jahr 2016. Den Wertzuwachs schätzt das Institut auf jährlich 1,2 Milliarden Dollar. Als zuletzt ein Bandmitglied den Markennamen eines Weichspülers nannte, war das Produkt sofort ausverkauft:





Musik- und Rundfunkbranche entwickeln sich sehr rasch, weil dauernd neue Gesichter erscheinen. Es ist also schwer vorauszusagen, wie lange die Popularität eines Hallyu-Stars anhält. Doch BTS haben im Gegensatz zu anderen K-Popstars eine solide Fan-Basis nicht nur in Asien, sondern auch in Amerika und Europa. Auch steigt die Zahl der Fans. BTS werden daher wohl noch einige Zeit populär bleiben, solange sie mit den Fans kommunizieren. Auch könnte ihre Popularität die Aktivitäten anderer koreanischer Stars im Ausland positiv beeinflussen.





Das Institut vermutet weiter, dass der wirtschaftliche Effekt und der Mehrwert, die BTS zwischen 2014 und 2023 erzielen, bei 37 Milliarden Dollar beziehungsweise 12 Milliarden Dollar liegen könnten, falls ihre Popularität andauert. Das würde die 37 Milliarden Dollar an wirtschaftlichen Effekten übersteigen, von denen das Institut glaubt, dass sie von den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang erzeugt worden sind:





Ich hoffe, die Popularität von BTS wird helfen, die traditionelle Kultur und Kunst sowie die Pop-Kultur Koreas zu fördern. Es wird natürlich schwierig sein, ein kulturelles Phänomen in einen wirtschaftlichen Wert umzurechnen. Doch die Verbreitung von Hallyu könnte zur Erhöhung der Exporte kultureller Inhalte und Verbrauchsartikel führen und die lokale Tourismusindustrie beleben. Zu diesem Zweck ist es nötig, die entsprechenden Marketingstrategien zu entwickeln.





Es gab schon vorher gute Bespiele für den positiven Hallyu-Effekt für die koreanische Wirtschaft. Dazu gehörten beispielsweise auch die TV-Serie „Winter-Sonate“, die besonders in Japan groß herauskam, oder der Welthit „Gangnam Style“ des koreanischen Rappers Psy. Südkorea hat also gute Gründ, weitere Maßnahmen zu entwickeln, um den Trend zu fördern.