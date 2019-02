© Getty Images Bank

Es gibt ein paar Dinge im Leben, die muss man als Tatsachen hinnehmen muss: Das Älter werden ist so eine Sache.

In der letzten Folge von Fabians Korea haben wir uns darüber unterhalten, welche Unterschiede es beim Zählen des eigenen Alters in Korea und Deutschland gibt. Heute geht es um das Alter an sich: Welche Bedeutung wird dem Alter in Südkorea beigemessen?